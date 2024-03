En 2010, on a découvert une véritable pépite signée Rockstar Games. Cette dernière nous a emmené dans les États fictifs de New Austin, West Elizabeth et Nuevo Paraiso. Il nous a fait vivre la dernière décennie de la Conquête de l'Ouest, dans une ambiance qui sentait bon les cow-boys, les hors-la-loi ou encore les saloons pleins de vie. On parle bien évidemment de Red Dead Redemption. Il commence donc à se faire vieux, et pourtant, le studio vient de déployer un nouveau patch pour lui. Néanmoins, il est important de préciser qu'il n'est pas pour tout le monde.

Red Dead Redemption reçoit un nouveau patch

Mais pourquoi un jeu aussi vieux comme Red Dead Redemption reçoit une update maintenant, et pas avant ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est à destination des versions PS4 et Switch du premier opus. Celles-ci sont arrivées le 17 août 2023, ce qui est plutôt récent. Même si on a affaire à un simple portage, il y a peut-être des petites coquilles à corriger, c'est justement le but de cette mise à jour inédite. Après, ne vous attendez pas à quelque chose de massif, puisqu'on on est face à des retouches bien légères. Voyons ce qu'on a au menu.

D'abord, un écran pour présenter les Termes et Conditions de Red Dead Redemption a été ajouté. On vous avait prévenu que ce n'était pas une update renversante. D'ailleurs, vous n'avez pas vraiment à vous préoccuper de cet ajout, puisqu'il s'agit sûrement d'un simple oubli de la part de Rockstar. Quoi qu'il en soit, c'était peut-être demandé par quelques personnes, et si c'est le cas, alors c'est une bonne nouvelle. Enfin, on nous informe que la stabilité générale a été améliorée, ce qui est déjà plus intéressant. Il ne vous reste plus qu'à aller voir ça par vous-mêmes.

En attendant, la firme continue de prendre soin de la suite du jeu, Red Dead Redemption 2. En février dernier, un petit patch sur PC a été publié, ajoutant « divers correctifs et ajustements de la stabilité ». Suite à son arrivée, les joueurs ont déclaré que des glitchs exploités par des tricheurs ou des bugs pouvant amener le jeu à planter avaient disparu. On voit que le studio tient à sa franchise. Espérons qu'elle nous réserve encore des surprises à l'avenir, comme un troisième opus. Pour l'instant, il faut se montrer patient.