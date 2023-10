Dès l'annonce de Red Dead Redemption sur PS5, PS4 et Switch, une polémique a éclaté et mis en colère les joueurs. Et sans trop prévenir, Rockstar corrige le tir.

Red Dead Redemption est ressorti sur des consoles plus actuelles à l'été 2023, mais la révélation officielle, ça a été une grosse douche froide. Alors que des rumeurs évoquaient un remaster, Take Two Interactive et R* se sont contentés d'un simple portage vendu la bagatelle de 49,99€. Pas de 60fps, pas de textures retravaillés, le strict minimum a été fait, ce qui a valu au jeu de se faire détruire. Mais plusieurs semaines après le lancement, Rockstar Games apporte enfin le patch tant attendu.

Un mode 60fps pour Red Dead Redemption sur PS5

« C'est une honte. 50$ pour un portage d'un jeu vieux de 13 ans. Pas de remake, pas de remaster, pas de version PC, pas de 60fps »; « Je ne paierai pas 50$ pour ça. Je suis prêt à payer cette somme pour un remake complet, mais pas pour un portage ». Ce genre de commentaires sur Red Dead Redemption ont inondé les différents canaux habituels (X, Reddit...) lors de la grande révélation du portage. Cela a donc donné lieu à une polémique mais pour Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, il n'y avait aucun problème.

Le prix demandé pour Red Dead Redemption sur PS4 et Nintendo Switch était juste. « C'est ce que nous estimons être le prix le plus juste d'un point de vue commercial. [ndlr : l'extension Undead Nightmare] était un excellent jeu autonome lors de sa sortie. Nous pensons donc que c'est un excellent pack et rapport qualité-prix pour les consommateurs ». Ou comment rajouter de l'huile sur le feu.

Mais il faut croire que tout n'était pas si parfait que cela, car à la surprise générale, le 60fps est enfin disponible avec la mise à jour 1.03. Et vous pouvez souffler, ce petit bonus n'est pas facturé ou presque... Si vous voulez profiter de Red Dead Redemption en 60fps, il va vous falloir une PS5.

RDR s'améliore, mais seulement sur PlayStation 5

Car oui, c'est la limitation de la chose, le 60fps de Red Dead Redemption est disponible uniquement sur PlayStation 5. Désolé pour les acheteurs PS4 et Nintendo Switch, mais il n'y a aucun changement pour ces versions là. La mise à jour gratuite comporte également deux autres améliorations.

Notes de patch 1.03 Red Dead Redemption sur PS5

Ajout d'une option pour activer le mode 60fps lorsque le jeu tourne sur PS5 via la rétrocompatibilité

Ajout d'une option pour activer les sous-titres au premier démarrage

Correction de bugs et améliorations générales

Red Dead Redemption est donc désormais en 60fps sur PS5 et comporte moins de bugs. Parce que malheureusement, même là, Rockstar Games n'avait pas fait d'efforts. Puisqu'il s'agit d'un portage et non d'un remaster, les utilisateurs ont été confrontés à des problèmes qui étaient déjà présents lors de la sortie en 2010. Si vous êtes prêts à tenter l'aventure malgré les limites, RDR s'offrira une version physique le 13 octobre 2023.