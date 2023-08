Tous les yeux sont rivés sur l’annonce d’un certain Red Dead Redemption Remastered. Ces dernières semaines, les indices concernant une version revisitée du jeu pleuvent. Classification chez les organismes compétences, code source, version Switch, la rumeur s'alimente de plus en plus. Pour autant, Rockstar poursuit le suivi de ses autres productions et notamment de leurs services en ligne, véritable vache à lait de l’éditeur. Justement, le studio a dévoilé le programme du mois d’août pour les joueuses et les joueurs de Red Dead Redemption Online. Il y aura de quoi faire et surtout... enfin du nouveau contenu pour la première fois depuis une année entière.

RDO$ et XP doublés dans Red Dead Online

Déjà un an que les joueurs ont organisé les funérailles de Red Dead Online. Le 13 juillet 2022, la communauté avait décidé de rendre hommage à leur jeu fétiche, le considérant comme un dead game faute de nouveau contenu pendant une année entière. Dans la foulée, Rockstar avait annoncé réduire la voilure pour ses jeux service afin de se focaliser sur son prochain blockbuster : GTA 6. L’éditeur continue néanmoins d’alimenter les composantes online de ses dernières productions avec des événements et autres récompenses améliorées. Et parcourir l’Ouest sauvage dans le jeu en ligne de Red Dead Redemption 2 sera un peu plus gratifiant. Jusqu'au 4 septembre, les joueurs vont pouvoir profiter de RDO$, d'or et d’XP doublés dans les évènements du mode exploration.

Il suffira alors d'accepter les invitations aux événements au cours des cinq prochaines semaines pour mettre vos talents à l’épreuve face aux autres joueurs. Il se murmure également qu’un nouveau télégramme de « J » arrivera plus tard dans le mois. « On raconte que de nouvelles missions nécessitant l'habileté au tir d'un hors-la-loi pourraient bientôt arriver », tease Rockstar dans son communiqué. Voilà qui devrait réjouir la communauté, qui n'a pas pu découvrir de nouveau contenu depuis plus d'un an maintenant. Aussi si vous terminez au moins un événement chaque semaine, vous recevrez un assortiment de récompenses non négligeable :

1 er au 7 août : récompense pour 5 000 XP de personnage

: récompense pour 5 000 XP de personnage 8 au 14 août : récompense pour une carte au trésor menant à une cache non loin d'O'Creagh's Run

: récompense pour une carte au trésor menant à une cache non loin d'O'Creagh's Run 15 au 21 août : 20 balles explosives pour fusil à pompe

: 20 balles explosives pour fusil à pompe 22 au 28 août : 3 toniques puissants

: 3 toniques puissants 29 août au 4 septembre : offre de -50 % sur un emplacement d'écurie

Des récompenses doublées tout le mois

Les hors-la-loi les plus assidus recevront également une récompense supplémentaire et pas des moindres puisqu’il s’agit 5 lingots d'or de réduction sur l'un des articles suivants, permettant de bien s'installer dans la carrière qui leur convient :

Nécessaire de prélèvement de naturaliste

Étal de boucher

Licence de chasseur de primes ou de chasseur de primes prestigieux

Distillerie clandestine

Sac de collectionneur

Pour obtenir ces petits suppléments il faudra en revanche terminer une de défis du jour de cinq jours à tout moment entre le 1er août et le 4 septembre. Comme souvent, certains événements de Red Dead Online sont mis en avant avec quelques offres supplémentaires pour attirer les joueurs. Voici le programme pour le mois d’août :

Évènement Au nom de la loi du mode exploration : une offre de -30 % sur un objet de chasseur de primes vétéran ou prestigieux.

du mode exploration : une offre de -30 % sur un objet de chasseur de primes vétéran ou prestigieux. Évènement Rien ne se perd du mode exploration : -40 % sur un objet de collectionneur établi ou distingué.

du mode exploration : -40 % sur un objet de collectionneur établi ou distingué. Événement Route commerciale du mode exploration : -40 % sur un objet de marchand établi ou distingué.

Et ce n’est pas fini comme dirait l’autre. Il est également possible d’obtenir des récompenses doublées dans la sélection de modes bourrés d'action du mois, qui commence avec la lutte de territoire « Capture ». Chaque semaine un nouveau mode sera mis en avant, avec notamment des variantes de Cible à abattre. Les hors-la-loi pourront également farmer des RDO$ et de l’XP doublés dans les missions scénarisées « Une terre d'opportunités », quand ces mêmes récompenses profiteront du même multiplicateur dans n'importe quelle course (standard, libre, cible, cible libre) et dans le mode « Appel aux armes ». De là à ce que ça aide les joueurs les plus assidus à attendre jusqu'à une éventuelle confirmation du remaster de Red Dead Redemption...