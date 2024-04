Red Dead Redemption 2 est encore loin de raccrocher son six coups et a encore de belles claques graphiques à nous asséner via sa version PC. Cela passe ici par un nouveau pack massif de textures visant à encore rehausser la magistrale beauté de l'Ouest Sauvage imaginé par Rockstar Games en 2018, d'abord sur PS4 et Xbox One, avant d'arriver en 2019 sur PC.

Une belle nouveauté gratuite pour Red Dead Redemption 2

À l'instar de GTA 5, Red Dead Redemption 2 peut compter sur une communauté passionnée de moddeurs pour rester au top de sa forme sur PC. En ce sens, le moddeur garbageman42069 a récemment déployé sur Nexus Mods un mod appelé « Upscaled All-In-One Megapack ». Il s'agit en réalité d'une énorme compilation de nombreuses textures à la résolution augmentée par le moddeur.

Cela vient donc drastiquement améliorer la qualité d'une quantité astronomique de textures sur le titre de Rockstar sorti en 2019 sur PC. Ce Megapack cible en effet notamment les tenues, les animaux, les bâtiments et bien d'autres éléments. Qui dit pack massif de textures dit toutefois un poids conséquent. Le mod est en effet un beau bébé pesant 20 Go. En passant par la version gratuite de Nexus Mods, il vous faudra donc un certain temps pour le télécharger, compte tenu de la bande passante limitée par cette formule. Mais ce voyage un brin long vaut certainement largement la destination dans l'Ouest Sauvage en compagnie d'Arthur Morgan.