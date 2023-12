Si nous n'avons pas eu droit à un remake de Red Dead Redemption 1, voici toutefois une solution assez sympathique et totalement gratuite pour une partie des joueurs.

Red Dead Redemption, le célèbre jeu de western, n'a jamais été adapté sur PC. De plus, le jeu n'a jamais vraiment bénéficié d'une véritable version next-gen, ni même atteint le niveau graphique de l'épisode 2. Naturellement, l'attente est grande et, comme rien ne semble être entrepris de la part de Rockstar, la communauté a décidé de prendre le problème à bras-le-corps.

Red Dead Redemption, presque comme un remake

Bien que Red Dead Redemption 2 soit une réussite exceptionnelle dans le genre western en monde ouvert et l'un des meilleurs jeux de Rockstar, les propriétaires de PC n'ont jamais eu la chance de découvrir le premier Red Dead Redemption. Les espoirs d'un remake semblent minces, mais un nouveau mod créé par des fans, incorporant le Mexique du jeu original, offre une vision alléchante de ce qui aurait pu être réalisé.

Le mod, nommé Nuevo Paraiso, importe la carte du Mexique du jeu original sur console dans RDR2, permettant aux joueurs de s'y promener librement. Bien qu'il soit encore considéré comme un travail en cours, ce mod est déjà parfaitement jouable. Les joueurs peuvent explorer à cheval les paysages et les points de repère mexicains, inaccessibles auparavant sur PC. Le rendu est magnifique et assez exemplaire. Pour en profiter, il faut se rendre sur le sur la page officielle du mod.

Le Mexique ouvre ses portes

Il existe techniquement une méthode pour accéder au Mexique dans la version originale de Red Dead Redemption 2, mais elle n'offre qu'un petit segment incomplet et présente des risques de bugs majeurs. Le mod de l'équipe Mexico est donc une bien meilleure option. Ce mod est actuellement disponible en téléchargement, mais il est conseillé de le faire rapidement. En effet, Rockstar a déjà par le passé empêché la réalisation d'un remake fan-made de Red Dead Redemption pour PC. Il reste donc surement peu de temps avant d'en profiter pleinement.

Pour ceux qui ne possèdent pas encore le jeu, Red Dead Redemption 2 bénéficie actuellement d'une réduction de 67% sur Steam. En plus de ce mod, les joueurs peuvent également découvrir de nombreuses autres créations. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et il suffit de faire un petit tour sur NexusMods pour s'en convaincre. Reste maintenant à voir si Rockstar va finir par proposer, oui ou non, un véritable remake avec un portage complet vers le nouveau moteur, ce que les fans réclament depuis des années.