Le mod Reality Redemption Overhaul, signé par le moddeur BadassBaboon, est désormais disponible pour la version PC de Red Dead Redemption. Ce mod, initialement conçu pour les versions Xbox 360 et Nintendo Switch, réinvente le classique de Rockstar avec une foule d’améliorations visuelles et de performances. Il offre aux joueurs PC une expérience encore plus immersive et raffinée du jeu.

Une refonte complète de Red Dead Redemption

Avec Reality Redemption Overhaul, le monde de Red Dead Redemption prend une nouvelle dimension. Le mod améliore la distance d’affichage pour la végétation et la carte, optimise les reflets et les particules, et rehausse les textures, en particulier celles de John Marston. Le comportement de la caméra a également été ajusté pour se rapprocher de celui de Red Dead Redemption 2, ajoutant un réalisme supplémentaire aux déplacements et aux interactions.

Mais ce mod ne se limite pas aux visuels. Il modifie aussi les animations, le comportement de l’IA, et les effets physiques, comme les mouvements de l’eau, pour une immersion totale. Les textures du sol, des sentiers et des herbes sont rehaussées, et les effets de brouillard nocturne et de cycle jour-nuit sont retravaillés pour renforcer l’ambiance du jeu. Résultat : un monde plus vivant et réaliste, qui améliore chaque moment passé dans l’univers de Red Dead Redemption.

BadassBaboon ne s’arrête pas là. Le modder prévoit d’ajouter des textures en 4K, d’améliorer les décors secondaires comme les bâtiments et les arbres, et de perfectionner le système météorologique pour des effets encore plus poussés. Il envisage aussi d’offrir de nouvelles options, comme la désactivation de la pluie à Thieves Landing, et de retravailler les effets de lumière et d’ombre pour un rendu visuel exceptionnel. Pour récupérer le mod, c'est par ici. Vous avez aussi accès à un tutorial pour l'installer sans contrainte.

