Si vous jouez toujours à Red Dead Redemption 2, et surtout à RDR Online, des contenus gratuits sont encore offerts jusqu'à fin novembre et début décembre. Avant un troisième épisode, certains sont retournés sur le premier opus avec le remaster 4K 60fps sur PC. Comme à chaque fois, les moddeurs sont à la manœuvre pour améliorer l'expérience avec des mods divers et variés. Mais là, pas sûr que ce soit une bonne amélioration... Un nouveau mod douteux qui saccage le jeu est disponible, et c'est presque drôle.

La fusion entre Red Dead Redemption Remastered et RDR2

Après la sortie de Red Dead Remastered sur PS4 et Switch, Rockstar Games a enfin lancé le jeu sur PC. Une grande première ! Eh oui, en 2010, ce GTA au pays des cowboys était une exclusivité consoles (PS3, Xbox 360). Les PCistes peuvent donc en profiter pleinement, dans la meilleure version possible, ou presque. Certains ne sont pas encore satisfaits du résultat et se retroussent les manches pour concevoir des mods 8K, ou un autre mod graphique qui améliore la distance d'affichage, les textures, optimise les reflets et les particules, et modifie même les animations, l'IA et bien d'autres choses.

L'utilisateur fatassfukingmonkey de NexusMods, lui, est venue avec une autre idée en tête. Celle de créer un mod pour remplacer le personnage de Red Dead Redemption, John Marston, par celui de la suite, Arthur Morgan. « Restaure les cheveux, le visage et les vêtements d'origine d'Arthur seulement pour la tenue par défaut. Le projet n'est pas sérieux, c'est une blague, d'où le fait qu'il n'est pas très réussi ». Bon, même sans ces précisions, on aurait remarqué que le résultat n'était pas à la hauteur. Mais c'est l'intention qui compte ? Ce projet Red Dead Redemption Remastered qui est intitulé « Arthur Morgan Restoration » est disponible sur Nexumods, aux côtés d'autres mods qui modifient la tenue de John Marston pour des vêtements plus classieux. Allez-vous tenter de l'installer ou préférez-vous garder le héros de base ?

