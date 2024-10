Il semblerait en effet que Rockstar Games ait de la suite dans les idées concernant l'iconique Red Dead Redemption premier du nom. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer de la page LinkedIn d'une personne travaillant pour le studio en qualité de coordinatrice de production. Nous nous mettons en selle pour mener l'enquête.

Red Dead Redemption leake par tous ses ports

La semaine dernière, Rockstar Games annonçait enfin officiellement, après moult leaks et rumeurs sur le sujet, l'arrivée de Red Dead Redemption sur PC, pas moins de 14 ans après sa sortie sur Xbox 360 et PS3. Rendez-vous pour cela le 29 octobre, soit dans une petite semaine. Ce portage entend remettre le jeu culte dans l'Ouest Sauvage au goût du jour, avec notamment prise en charge d'une résolution native en 4K jusqu'à 144 Hz, support du DLSS 3.7 et FSR 3, ou encore des écrans ultra-larges. Il semblerait toutefois que Rockstar ne s'arrête pas à ce portage natif sur PC.

Repéré par Timur222 sur X.com, le profil LinkedIn d'une certaine Emma Anderson, coordinatrice de production chez Rockstar Games, nous indique en effet qu'elle a travaillé sur le support de titres comme GTA 5 Online, ainsi que Red Dead Redemption. Pour ce jeu en particulier, elle aurait contribué, dixit son profil, à sa « sortie sur PS5 et Nintendo Switch ». Rappelons que celui sur Switch a été déployé le 17 août 2023. Il se pourrait donc qu'un nouveau portage natif du jeu serait en préparation sur PS5. À moins qu'il ne s'agisse en réalité d'une erreur et qu'elle ait voulu plutôt mentionner son portage sur PS4, également arrivé le le 17 août l'année dernière.

Un portage sur PS5 du second aussi potentiellement dans les cartons ?

À noter cependant que, dans le cadre du procès opposant la FTC et Microsoft pour le rachat d'Activision Blizzard, un document de la firme de Redmond indiquait qu'une version native de Red Dead Redemption 2 était un temps en développement sur PS5 et Xbox Series, puis finalement annulée. Il se pourrait toutefois que Rockstar ait changé son fusil d'épaule et décidé de nous remettre en selle en compagnie d'Arthur Morgan de manière native sur les consoles modernes.

Tout ceci est naturellement à prendre avec de prudentes pincettes. Compte tenu toutefois de la récente annonce d'une version PC de Red Dead Redemption, de telles perspectives ne sont a priori pas totalement exclues. Il reste cela dit prudent d'attendre de nouvelles informations officielles ou des leaks/rumeurs plus concrets pour en avoir le cœur net.

