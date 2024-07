Le Musée National d'Écosse accueille actuellement l'exposition Game On, retraçant 50 ans d'histoire des jeux vidéo. Cette exposition, qui se déroule du 29 juin au 3 novembre, offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir des œuvres inédites et des objets rares liés à certains des jeux les plus emblématiques de Rockstar North, le célèbre studio de jeux vidéo écossais. Notamment Red Dead.

Des œuvres conceptuelles inédites de Red Dead Redemption 2

Parmi les trésors exposés, les visiteurs peuvent admirer des œuvres conceptuelles jamais vues auparavant de Red Dead Redemption 2, gracieusement prêtées par Rockstar. Ces illustrations offrent un aperçu fascinant du processus créatif derrière l'un des jeux les plus acclamés de la dernière décennie. Pour les fans de la série, c'est une opportunité rare de voir comment les idées et les concepts initiaux ont évolué pour devenir le monde riche et détaillé de Red Dead Redemption 2. Le site videogameschronicle a pu se rendre sur place et tourner une vidéo à ce sujet. Et c'est vraiment très intéréssant.

L'exposition ne se limite pas à Red Dead Redemption 2. Elle présente également une collection impressionnante de souvenirs de Grand Theft Auto, retraçant l'évolution de cette franchise emblématique. Des premiers croquis aux objets de collection rares, cette section de l'exposition célèbre l'impact durable de GTA sur la culture des jeux vidéo.

Jennifer Kolbe, directrice de la publication chez Rockstar Games, a souligné l'importance de l'Écosse dans l'évolution des jeux vidéo. "L'Écosse a joué un rôle essentiel dans l'évolution des jeux vidéo en tant que média," a-t-elle déclaré. "Nous sommes ravis d'aider le Musée National d'Écosse à révéler davantage sur les contributions de notre nation à cet aspect florissant de la culture moderne."

En plus des œuvres et objets exposés, l'exposition Game On propose plus de 100 jeux jouables, offrant aux visiteurs une expérience interactive qui couvre les cinq dernières décennies de jeux vidéo. Cette immersion permet de voir l'évolution technologique et artistique des jeux, ainsi que leur impact sur la société.