Sans tir de sommation, Rockstar Games dégaine une offre somme toute sympathique s'agissant de l'excellent Red Dead Redemption. Le jeu est ainsi « gratuit » sur PS5 et Xbox Series, mais à une condition.

L'offre inclut non seulement le jeu Red Dead Redemption original, mais également son tout aussi sympathique DLC Undead Nightmare. Pour en profiter, qui plus est à 60 FPS sur PS5, c'est par le service GTA+ que ça se passe. Gardez bien cette offre dans le viseur.

Red Dead Redemption et son DLC gratuits sur consoles via GTA+

À l'instar d'autres services d'abonnement comme le PSN, celui d'Ubisoft ou d'Electronic Arts, Rockstar Games dispose du sien sur PS5 et Xbox Series X/S, baptisé GTA+. Mais il ne concerne visiblement pas que sa légendaire franchise de grand banditisme. Dès aujourd'hui, les abonnés au service peuvent obtenir sans surcoût l'excellent Red Dead Redemption et son extension Undead Nightmare. Voilà l'occasion de (re)découvrir ce premier opus de très haut niveau en compagnie de John Marston dans les meilleures conditions.

C'est notamment le cas sur PS5, puisque cette version a reçu l'année dernière un patch permettant d'accéder à un framerate à 60 FPS. Tel n'est malheureusement pas le cas sur Xbox Series X/S, où il faut se contenter d'un cap à 30 FPS. Ceci étant dit, le jeu tourne désormais comme un charme en 4K. C'est en tout cas un autre grand jeu de Rockstar que le PC n'a toujours pas, comme un certain GTA 6 à venir.

Comment obtenir le jeu via GTA+

Dans ce cas de figure, une maxime que Clint Eastwood aimait beaucoup utiliser dans le Bon, la Brute et le Truand est de mise. Il y a donc deux catégories : ceux qui sont abonnés au service GTA+, et les autres. L'abonnement en lui-même coûte une poignée de dollars : 5,99€ par mois. Si vous étiez déjà un membre actif, alors Red Dead Redemption et Undead Nightmare vous appartiennent tant que vous souscrivez à l'abonnement. Pour que les autres puissent accompagner John Marston dans sa quête de rédemption par ce biais, il faudra fatalement s'abonner.

Si vous ne disposez pas ou plus du jeu original, il s'agit en tout cas d'un très bon moyen de renouer avec cette très convaincante vision du Far West par Rockstar. La suite (en réalité préquelle) du programme, c'est le chef d'œuvre absolu qu'est Red Dead Redemption 2. Avec ces deux jeux, vous aurez en tout cas largement de quoi vous occuper avant la sortie du prochain titre ultra attendu du studio : GTA 6.