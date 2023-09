Red Dead Redemption 3 fait parler de lui depuis ce week-end et l'espoir de voir arriver une suite prochainement est bien là chez les fans. Un espoir qui va peut-être s'envoler.

Les rumeurs autour des productions de Rockstar peuvent rapidement mettre le feu. Il suffit de voir les réactions des fans au moindre leak concernant GTA 6, clairement LE titre le plus attendu de l'histoire du studio (et peut-être même de tous les temps). Ces derniers mois, les rumeurs autour d'un remake ou au moins d'un remaster de Read Dead Redemption ont aussi fait monter la hype avant que le tout ne retombe lorsqu'un simple portage sur PS4 et Nintendo Switch fut annoncé. Après ce coup dur, les fans de RDR pensaient retrouver le sourire, mais leurs espoirs risquent de s'envoler rapidement...

Red Dead Redemption 3 refait parler de lui

Ce week-end, le leaker MyTimeToShineHello, plutôt fiable pour ses informations concernant le cinéma, mais un peu moins pour le jeu vidéo, a fait naître beaucoup d'espoir chez les fans de la licence. En effet, il déclarait ni plus ni moins que Red Dead Redemption 3 était en cours de développement chez Rockstar. Des propos qui ont été largement repris et qui ne se basent malheureusement sur pas grand-chose, hormis une vieille déclaration du PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, qui a refait surface.

En 2021, il déclarait simplement lors d'une conférence que GTA et Red Dead étaient des franchises faites pour durer, mais rien de plus sur un éventuel Red Dead Redemption 3. Le leaker et plusieurs médias ont repris cette déclaration en la considérant comme récente, mais ont surtout avancé que cela confirmait qu'une suite était bien en cours de développement. Cet épisode serait même un préquel de RDR 2 si l'on en croit certaines rumeurs elles aussi assez peu fiables.

Rien d'officiel donc, contrairement à ce qu'avance le leaker. On ne sait pas trop pourquoi ni comment cette déclaration a refait surface, mais elle était au coeur de nombreuses discussions ce weekend. Si Rockstar se concentre actuellement sur le développement de GTA 6, qui pourrait ne pas sortir avant la fin d'année 2024 au minimum, il est fort probable qu'une équipe prépare le terrain pour un certain Red Dead Redemption 3. Si jeu il y a, il ne devrait être qu'à sa phase conceptuelle, avec une entrée en pré-production une fois sa prochaine grosse cartouche sortie.