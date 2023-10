Comme on pouvait s'y attendre avec tous les jeux Rockstar, Red Dead Redemption 3, la suite attendue de la célèbre franchise de cowboys, suscite des rumeurs. L'une d'elles retient particulièrement notre attention aujourd'hui. A tel point qu'un certain scepticisme s'est emparé de la communauté de fans, surtout vis-à-vis de ces récentes affirmations.

Red Dead Redemption 3 : la rumeur qui enfle

Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite par Rockstar à propos de Red Dead Redemption 3, le port récent de Red Dead Redemption sur les consoles actuelles témoigne d'une volonté de l'entreprise de garder la série accessible aux futures générations de joueurs. Et l'impatience est palpable au sein de la communauté, qui attend fébrilement des nouvelles d'une suite potentielle. Les rumeurs vont donc bon train.

Ainsi, des bruits de couloir ont émergé sur Twitter, notamment via l'utilisateur MyTimeToShineH, prétendant que Red Dead Redemption 3 est en cours de préparation et même en phase de pré-production. Toutefois, l'absence de sources et de justifications solides accompagnant cette déclaration incite à la prudence, la majorité des fans considérant cette fuite comme de la spéculation plutôt qu'une annonce crédible. Cette perspective est d'ailleurs soutenue par divers utilisateurs Reddit, mettant en avant que le jeu pourrait ne pas voir le jour avant de nombreuses années. L'homme est connu pour être un "insider" dans le monde du cinéma, notamment Marvel et Disney. Ces allusions au jeu vidéo sont un peu plus rares et il n'est pas spécialement considéré comme étant une source infaillible, et ce, malgré ses nombreux abonnés sur Twitter.

De grosses pincettes

En somme, bien que l'écho des rumeurs concernant le début de la pré-production de Red Dead Redemption 3 persiste, il est recommandé aux fans de la série d'accueillir ces informations avec une prudence de mise et d'attendre une annonce officielle de la part de Rockstar Games. Pour confirmer (oun on) tout développement à ce sujet. D'ailleurs, de nombreux utilisateurs sur d'autres forums comme Reddit se montrent plus que dubitatifs :

C'est pour cela que je n'en peux plus de ces 'informateurs'... Zéro responsabilité avec de plus en plus de suppositions éclairées qui sortent de nulle part.

D'autres suggèrent carrément que l'informateur est une sorte d'escroc, voici ce que l'on peut lire :

MTTSH est une personne qui divulgue des informations sur Marvel et, bien qu'elle soit quelque peu fiable pour ces fuites, elle est connue pour chercher la notoriété et monétiser sa communauté. Je parierais volontiers qu'elle n'a aucune information réelle concernant un éventuel développement de RDR3 à quelque niveau que ce soit, et qu'elle publie cela simplement parce que c'est vague, très probable, une supposition facile, et que cela gagnerait en popularité sur sa page.

Vous avez compris, il ne faut pas s'emballer trop vite car vous risqueriez d'êtredécu. La source n'est pas la plus fiable qui soit, et n'a pas fait ses preuves dans le jeu vidéo. Pour votre santé mentale on vous conseille donc de ne pas trop vous faire de fausses idées sur Red Dead Redemption 3. D'autant qu'entre temps nous devrions avoir le droit à GTA 6.