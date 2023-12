Red Dead Redemption 2 est considéré par beaucoup comme une véritable pépite, et comme l'un des meilleurs jeux de l'année 2018. Au vu d'un tel succès, les fans se sont jetés sur l'idée qu'il pourrait y avoir un 3. Ça nous rappelle un peu GTA, l'autre licence de Rockstar. La franchise est tellement appréciée que la moindre bribe d'information à propos du 6 était décortiquée. Cependant, d'une manière générale, ça ne reste que des rumeurs (bon, plus maintenant pour GTA 6, mais vous avez saisi l'idée). De son côté, le prochain Red Dead Redemption a refait surface, et ça a redonné espoir aux joueurs.

Red Dead Redemption 3, une réalité ?

Roger Clark, c'est l'acteur qui incarne le protagoniste du deuxième opus, Arthur Morgan. Des fans lui ont demandé sur X (anciennement Twitter) s'il allait revenir prêter sa voix pour la licence. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, sa réponse nous a donné une information croustillante : « Je suis certain que nous verrons Red Dead Redemption 3 un jour », a-t-il commencé par expliquer. Effectivement, c'est plutôt logique vu le succès commercial de la franchise, et en particulier du 2 qui connaît un regain d'entrain sur Steam. Pourquoi Rockstar en resterait là, alors qu'il ne l'a pas fait pour GTA par exemple. En tout cas, l'espoir renaît, même si notre homme n'est pas sûr de faire son grand retour.

Quand est-ce que ce sera le cas - je n’en ai absolument aucune idée. Ne comptez pas non plus sur la présence d’Arthur. Son histoire a été racontée, je pense.

Si Red Dead Redemption 3 se faisait sans lui, ce ne serait pas si étrange. Comme il l'a dit, l'histoire d'Arthur est terminée, et le studio va donc probablement passer à autre chose. Pour autant, est-ce qu'on aura affaire à une histoire inédite, avec uniquement des personnages inconnus au bataillon ? A l'heure actuelle, c'est impossible de le savoir. En vérité, il est même possible que la firme planche sur un projet totalement différent, comme la renaissance de la licence Bully tant attendue par certains fans.

Le deuxième opus réserve encore des secrets

L'intervention de Roger Clark a donc fait du bien, mais il ne faut pas se leurrer, ça ne confirme rien. De toute manière, si un 3 venait à être validé, on n'est sûrement pas prêt de le voir sortir de sitôt. Du coup, on peut patienter en allant jouer à Red Dead Redemption 2. Et justement, celui-ci est revenu sur le devant de la scène grâce à un mod un peu particulier. Ce dernier rétablit une multitude de dialogues préalablement coupés des personnages principaux, John Marston et Arthur Morgan.

Ce mod, baptisé « Cut Dialogue Enhanced », on le doit au joueur Milferino. Si vous l'installez, vous allez pouvoir profiter d'une dizaine de répliques retirées de la version finale. Normalement, elles se trouvaient dans les fichiers du jeu, mais l'utilisateur a préféré les déterrer, pour le plus grand bonheur des fans. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur NexusMods pour l'obtenir.