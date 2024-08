Red Dead Redemption 2, connu pour son monde ouvert réaliste et immersif, vient d'atteindre de nouveaux sommets visuels grâce à une incroyable compilation de mods. La chaîne YouTube Digital Dreams, célèbre pour ses vidéos qui mettent en valeur le potentiel graphique des jeux, a récemment publié une vidéo montrant le jeu tournant en 8K sur une carte graphique RTX 4090 avec DLSS 3, intégrant plus de 100 mods pour une expérience visuelle presque réaliste.

Une vidéo époustouflante pour Red Dead 2

Dans sa dernière vidéo, Digital Dreams présente Red Dead Redemption 2 avec une qualité graphique qui dépasse tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent. Grâce à la puissance de la carte graphique RTX 4090 et à l'utilisation de la technologie DLSS 3 de NVIDIA, le jeu atteint un niveau de réalisme époustouflant. La vidéo démontre à quel point l'intégration de ces technologies peut transformer l'expérience visuelle. Offrant des textures incroyablement détaillées, des effets de lumière réalistes et une fluidité d'animation remarquable.

Le véritable exploit de cette vidéo réside dans l'utilisation de plus de 100 mods. Qui modifient presque tous les aspects visuels du jeu. Ces modifications comprennent des améliorations des textures. Des effets d'éclairage plus sophistiqués, et des réglages de l'environnement qui font ressortir la beauté naturelle du monde de Red Dead Redemption 2. Les mods ajoutent également de nouveaux effets visuels. Qui accentuent l'immersion du joueur dans l'univers du jeu, rendant chaque scène plus vivante et authentique.

Un des éléments clés de cette transformation de Red Dead Redemption 2 est le preset ReShade "Beyond All Limits CompleteRT". Qui ajuste les paramètres graphiques pour maximiser l'effet des mods. Ce preset, bien que ne modifiant pas les shaders, optimise l'ensemble des paramètres pour offrir une qualité d'image supérieure.

Pour les joueurs souhaitant reproduire cette expérience chez eux, Digital Dreams offre la possibilité de télécharger l'ensemble de ces modifications via un lien partagé dans la description de la vidéo. Le téléchargement du preset ReShade est disponible sur leur page.

Source : Digital Dreams