Cette fois plus de jaloux, tout le monde peut découvrir la vision de l’Ouest américain de Rockstar. Après d’interminables rumeurs et 14 longues années d’attente, le premier Red Dead Redemption est enfin arrivé sur PC. Le second jeu occupe toujours quant à lui les plus fidèles grâce à son mode multijoueurs. S’il n’a pas autant les faveurs que la vache à lait du studio, GTA Online, et que les grosses nouveautés appartiennent au passé, Rockstar continue régulièrement de le mettre à jour avec divers événements et récompenses. Les Américains ne rigolent jamais avec le mois de novembre et Thanksgiving. Rockstar va naturellement encore gâter les joueurs de Red Dead Redemption 2.

Des récompenses gratuites dans Red Dead Redemption 2

Pour célébrer Thanksgiving à sa manière, Rockstar va remercier les plus fidèles de Red Dead Online avec tout un tas de récompenses doublées et augmentées, mais surtout des contenus gratuits. Ils seront distribués en plusieurs vagues limitées dans le temps. L’éditeur joue à fond sur la carte de la générosité en offrant en bonus un bandana de West Elizabeth, 20 flèches à petit gibier et 3 fortifiants miracles puissants, à tous les joueurs qui se connecteront à tout moment entre le 26 novembre et le 2 décembre 2024. D’ici là, voici le programme de tous les contenus gratuits à récupérer dans le mode en ligne de Red Dead Redemption 2 :

5 au 11 novembre : gants Faucheux, nécessite d’effectuer une vente de marchand.

gants Faucheux, nécessite d’effectuer une vente de marchand. 12 au 18 novembre : le pantalon Clovelly. Nécessite de terminer les défis du marchand trois jours de suite.

le pantalon Clovelly. Nécessite de terminer les défis du marchand trois jours de suite. 19 au 25 novembre : chemise Pittman. Il faudra simplement finaliser une vente de marchand.

chemise Pittman. Il faudra simplement finaliser une vente de marchand. 26 novembre au 2 décembre : chapeau Amador. Nécessite soit de monter cinq fois de rang ou d’atteindre le rang 20 en tant que marchand.

De plus, en atteignant le statut de matériaux Abondants dans votre camp de marchand d’ici la fin du mois, les joueurs de Red Dead Redemption 2 recevront gratuitement la fausse barbe. Les éperons Goldwing seront aussi offerts aux personnes fabricant à objet depuis leur feu de camp. On rappelle que l'ensemble des récompenses seront livrées dans les 72 heures.

Des récompenses doublées pour Thanksgiving

Comme toujours, ces contenus gratuits s’accompagneront de récompenses doublées. Parfait pour augmenter rapidement son rang de marchand, s’en mettre plein les poches et récupérer encore plus vite les contenus offerts. Vous gagnerez ainsi de l'expérience de cartes de compétence et de l'or doublés dans les séries à la Une, dont la rotation est la suivante. Notez par ailleurs que si vous parvenez à remporter une victoire dans celles-ci, vous recevrez gratuitement la chemise Dunster pour Red Dead Online.

5 au 11 novembre : série Tumbleweed

série Tumbleweed 12 au 18 novembre : série Ambarino

série Ambarino 19 au 25 novembre : série Lemoyne

série Lemoyne 26 novembre au 2 décembre : série confrontation extrême

