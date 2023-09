Beaucoup de joueurs rêvaient de se lancer dans une version sublimée de Red Dead Redemption cet été. Finalement, seuls les joueurs PS4 et Nintendo Switch ont pu se replonger dans l'aventure de John Marston non pas dans un superbe remake, mais grâce à un simple portage qui a fait des déçus. Enfin, surtout au sein de la communauté PlayStation, car pour de nombreux possesseurs de Switch, c'était l'occasion de se lancer pour la première fois dans RDR. Une première découverte de la série avant se lancer dans le deuxième opus. On pensait qu'un gros indice lié à l'arrivée de Red Dead Redemption 2 avait fuité, mais c'était probablement un faux espoir...

Red Dead Redemption 2 sur Nintendo Switch ? L'espoir s'envole...

Il y a quelques jours, l'organisme de classification des jeux vidéo brésilien avait enregistré une version Nintendo Switch de Red Dead Redemption 2. Après la sortie du premier opus cet été, voir cette suite arriver dans les prochains mois sur la console hybride n'avait rien d'un fantasme, même si RDR 2 est évidemment bien plus gourmand en ressources que son prédécesseur. Malheureusement, l'organisme vient lui-même de supprimer cette mention sur son site officiel, ce qui signifie qu'il s'agissait simplement d'une erreur avec Red Dead Redemption : Undead Nightmare, le standalone lancé en parallèle du premier opus sur Switch en août dernier.

Attention, cela ne veut pas dire que Red Dead Redemption 2 n'arrivera jamais sur la console de Big N. En revanche, il ne faut pas s'attendre à le voir débarquer sur la machine à court terme. On imagine aussi que la version disponible sur Switch ne serait pas native, mais utiliserait le Cloud (disponible grâce à l'abonnement Nintendo Switch Online) comme Control ou Hitman 3, des jeux récents particulièrement gourmands.

Rappelons que pendant longtemps, la sortie d'une version remaster de Red Dead Redemption 2 était aussi évoquée. La fuite d'un document de Microsoft qui relate un échange entre Sarah Bond, vice-présidente de Xbox, et Phil Spencer, boss de la branche gaming montre que le projet a bien existé avant d'être abandonné l'an dernier.