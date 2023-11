Alors que l'attente monte pour la bande-annonce de GTA 6, dix ans après le triomphe de GTA 5, c'est Red Dead Redemption 2 qui connaît actuellement une forte hausse de popularité. Profitant d'une importante réduction sur Steam, le jeu établit un nouveau record de joueurs sur cette plateforme.

Encore un record pour Red Dead 2

Selon les données de Steam Charts, Red Dead Redemption 2 a atteint un pic record de 72 628 joueurs simultanés le samedi 25 novembre, surpassant son précédent record de 70 787 joueurs en janvier 2023. Cette hausse coïncide avec une grande promotion sur Steam, où le jeu est proposé avec une réduction de 67% jusqu'au mardi 28 novembre.

RDR2, loué pour sa narration et son monde ouvert d'une ampleur folle raconte l'histoire d'Arthur Morgan, un cowboy vieillissant, et de la désintégration du tristement célèbre gang Van der Linde. Malgré un rythme parfois lent, le jeu est reconnu pour son histoire captivante et sa beauté visuelle.

Une belle réduction

Avec l'annonce imminente de GTA 6 en décembre, de nombreux joueurs se tournent vers les précédentes créations de Rockstar. Certains souhaitent revivre l'épopée de RDR2, d'autres explorer à nouveau son monde, notamment grâce aux offres du Black Friday. Cette période offre également une occasion pour de nouveaux joueurs de découvrir le jeu.

Red Dead Redemption 2 est actuellement disponible à 67% de réduction sur Steam, soit à seulement 19,79 euros. L'édition ultime, offrant des contenus supplémentaires, bénéficie quant à elle d'une réduction de 70%, la rendant disponible à 26,99 euros.

Le succès commercial de Red Dead Redemption 2 est impressionnant. Le jeu a vendu plus de 55 millions d'unités dans le monde entier, et il a réussi à écouler 3 millions de copies durant le seul premier trimestre de l'année 2023​​. En novembre 2023, ce chiffre est monté à 57 millions d'unités vendues à l'échelle mondiale​​. Ces chiffres soulignent la popularité et la longévité remarquables de ce jeu vidéo. Alors même que tout le monde attend GTA 6...

Il est intéressant de noter que ce record a été établi sur PC, sachant le temps qu'il a fallu pour sortir le titre sur cette plateforme à l'époque. Quant à savoir si la même situation se répétera pour GTA 6, rien n'est moins sûr. Ou pas.