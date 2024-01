Avec Red Dead Redemption 2, Rockstar Games a montré l'étendue de son talent en proposant une oeuvre comparable à nulle autre. Plus de cinq ans après sa sortie, le jeu a même battu un record historique d'affluence sur Steam avec 72 628 joueurs en simultané. La promotion du Black Friday 2023 a énormément aidé, mais pas seulement. Malgré ses défauts, certains sont amoureux du titre comme au premier jour. Peut-être même trop puisque ça se retourne aujourd'hui contre le soft. Un récent événement irrite encore au plus haut point toute une partie de la communauté RDR 2.

Red Dead Redemption 2 s'attire les foudres des joueurs

Les Game Awards 2023 a eu son lot de controverses, mais les Steam Awards 2023 ne sont pas en reste. La première polémique, c'est l'attribution du prix « Gameplay le plus innovant » à Starfield. Le RPG de Bethesda a beau avoir de nombreuses qualités, celle-ci n'en fait pas partie pour beaucoup de joueurs. Dans le même temps, une nouvelle polémique vient de naître autour de Red Dead Redemption 2 cette fois. Le jeu est ressorti comme le grand gagnant de la catégorie « amour indéfectible ». Une récompense qui représente l'amour des joueurs ? Pas vraiment.

Non, le Steam Award « amour indéfectible » est là pour reconnaître le suivi apporté par les développeurs. « Ce jeu est sorti depuis un moment. Il a fait ses premiers pas il y a bien longtemps, mais, en bonne mère, l'équipe continue de materner et soutenir sa création. Ce jeu, jusqu'à ce jour, reçoit encore du nouveau contenu après toutes ces années ».

Voilà pour la description, mais le problème ici, c'est que ça ne colle absolument pas avec la réalité. Red Dead Redemption 2 n'a par exemple pas reçu de contenus additionnels majeurs pour son solo, et Red Dead Online est mort depuis 2022 puisqu'il n'est plus mis à jour. À Halloween dernier, Rockstar a même resservi le même DLC déjà proposé en 2021, 2022 et donc 2023. Sur PC, c'est la communauté qui continue d'améliorer ce hit, à l'image du dernier mod 8K impressionnant.

Crédits : Steam.

Le Steam Awards du meilleur suivi pour RDR 2, une blague

Voir Red Dead Redemption 2 être récompensé pour son suivi a clairement suscité la polémique. « Le jeu est à l'opposé de la description du prix, étant donné que Rockstar l'a abandonné il y a longtemps. Les Steam Awards sont une blague et ça se répète chaque année »; « Applaudissons RDR 2 qui a remporté l'award de l'amour indéfectible lors des Steam Awards. Les fans ont voté pour lui malgré l'absence de mises à jour majeures »; « Pourquoi a-t-il été nommé dans cette catégorie ? »; « Comment des jeux tels que Stardew Valley, Terraria ou No Man's Sky n'ont pas été nommés, mais Red Dead Redemption 2, oui. Et il a en plus gagné ! Ca me dépasse. C'est l'un de mes jeux préférés, mais il ne mérite pas cette distinction » peut-on lire sur X.

Et justement, la liste des nommés fait extrêmement jaser puisque Red Dead Redemption 2 était face à Rust, DOTA 2, Deep Rock Galactic ou Apex Legends. Des titres qui sont encore largement soutenus par leurs développeurs après toutes ces années, à l'inverse de RDR 2.