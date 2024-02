Rockstar est attendu au tournant. Les fans n’attendent qu’une chose : GTA 6. On le sait par avance, peu importe la qualité de ce dernier, ce sera un événement, ce sera historique même. Mais il ne faut pas oublier que le studio n'a pas que ça dans sa besace, il a d'autres licences et même plusieurs jeux encore actifs et très joués. Notamment GTA 5, qui est un carton astronomique et dont le multijoueur cartonne toujours, mais il y a également Red Dead Redemption 2 et son mode en ligne également.

Red Dead Redemption 2 reçoit une petite mise à jour

RDR 2, pour les intimes, est un franc succès lui aussi. À croire que tout ce que touche Rockstar se transforme en or. Des millions d'exemplaires vendus plus tard, le jeu s'est même offert un mode en ligne, Red Dead Online. Le hic, c’est que ce dernier, moins populaire que ne l'est GTA Online, a été condamné à une mort lente. En 2022, Rockstar a en effet affirmé qu'il n'y aurait plus de mise à jour majeure pour le jeu, c’est fini. À l’époque, ça avait fait beaucoup parler et les joueurs avaient même fait des hommages et des funérailles au jeu.

Pourtant, Rockstar bichonne toujours son poulain, ou en tout cas une partie. Un patch a tout juste été déployé sur PC et vise précisément Red Dead Online. Quelques Mo de données dont on ne sait pas grand-chose finalement, si ce n'est qu'il s'agit de « divers correctifs et ajustements de la stabilité ». C’est bien vague, mais c’est tout ce que l’on a.

Certains utilisateurs affirment néanmoins que des glitchs exploités par certains tricheurs, et des bugs pouvant amener le jeu à planter, ont disparu. C’est toujours ça de pris. Quoi qu'il en soit, les joueurs PC peuvent désormais mettre à jour leur jeu histoire de profiter d’une expérience un poil améliorée. Rien de transcendant, et ça ne changera certainement pas la vie de celles et ceux qui utilisent des mods à tout va, mais c’est mieux que rien. Les joueurs console quant à eux ne sont absolument pas concernés.

Pour rappel, en plus d’être disponible sur PC, Red Dead Redemption 2 est aussi dispo sur PS4 et Xbox One, et donc sur PS5 et Xbox Series bien entendu.