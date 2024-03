Red Dead Redemption 2 commence à se faire un peu vieux. Ce qu'on veut dire par là, c'est que Rockstar Games a globalement fait le tour des mises à jour à lui apporter. Il en va de même pour le contenu inédit téléchargeable. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité ? Eh bien, de toute évidence, ce n'est pas le cas. Pour cause, le deuxième opus vient de s'offrir une nouvelle update qui est assez conséquente, montrant au passage qu'il a encore plus d'un tour dans son sac. Vous connaissez la musique, voyons ce qu'on a au menu.

Red Dead Redemption 2 s'offre un nouveau patch conséquent

Avec ce patch 1.32, ne vous attendez pas à de grosses nouveautés renversantes. On a affaire à une mise à jour qui amène surtout plusieurs correctifs dans Red Dead Redemption 2. On ne va tout de même pas se plaindre, d'autant plus que la liste des retouches est plutôt longue. Déjà, on remarque que Rockstar s'est chargé de régler des soucis liés à la stabilité et à des scénarios pouvant résulter en des plantages. Ce n'est jamais agréable lorsque ça arrive, et ça fait plaisir de voir qu'on a normalement plus besoin de s'inquiéter vis-à-vis de ça.

On relève également des modifications mineures, comme le chat vocal qui est maintenant désactivé par défaut. Pour les personnes qui veulent se faire plus discrètes, c'est un bel ajout. Il y a aussi de nombreux bugs qui se manifestaient dans diverses situations, comme le simple fait d'entrer dans une écurie. Cette update nous indique clairement que c'est du passé. Même après toutes ces années, c'est rassurant de voir que la firme est toujours à l'écoute de la communauté, permettant ainsi d'effacer ce genre de pépins.

Mais celles et ceux qui sont vraiment gâtés, ce sont les joueurs PC. Une partie des changements est consacrée à cette version de Red Dead Redemption 2. Par exemple, le mode hors connexion devrait fonctionner correctement, indépendamment des mises à jour de Windows 11. La résolution 3200x2400 est à nouveau disponible et, cerise sur le gâteau, le support du HDR10 + GAMING a été ajouté sur toutes les cartes graphiques compatibles. C'est un beau cadeau à n'en pas douter.

Notes de patch de la version 1.32

Pour les plus curieux d'entre vous, voici la liste complète des changements compris dans cette grosse mise à jour 1.32.

Stabilité générale et améliorations

Des corrections générales pour Red Dead Online

Correction d’un problème qui empêchait les échantillons de naturalistes d’être comptés pour les défis quotidiens

Correction d’un problème dans Dead of Night qui permettait aux Night Stalkers de collecter le masque Night Stalker

Résolution d’un problème qui empêchait les véhicules d'ambiances d’apparaître dans certains contenus

Correction d’un problème qui empêchait le lancement des missions Exploration Libre

Amélioration d’un problème qui empêchait les joueurs d’entrer dans les écuries

Amélioration d’un problème qui empêchait les joueurs d’invoquer des chevaux et des wagons

Le chat vocal est maintenant désactivé par défaut

Stabilité de Red Dead Redemption 2 et performance

Correction de divers problèmes qui pouvaient provoquer un plantage

Stabilité du jeu et performance sur PC