Il n'y a pas que GTA dans la vie, même quand on adore les mondes ouverts. L'autre licence culte de Rockstar, Red Dead Redemption, dispose aussi d'une belle cote de popularité grâce à deux épisodes de grande qualité. Le dernier en date, Red Dead Redemption 2, a marqué les joueurs à sa sortie en octobre 2018. Oui, on oublierait presque qu'il n'est plus si jeune que ça. Pour ne pas se faire totalement oublier, le titre pourrait revenir très bientôt comme l'a fait le premier épisode cet été.

Red Dead Redemption 2 bientôt de retour ?

Red Dead Redemption 2 va certainement s'ouvrir à un nouveau public après sa sortie sur PS4, Xbox One et PC. Le titre vient juste d'être classifié par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique brésilien sur Nintendo Switch. Cette fois, il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'un simple portage, même si des rumeurs concernant un potentiel remaster sur PS5 et Xbox Series ont aussi circulé pendant un moment. De toute façon, le document de Microsoft qui a fuité récemment avait déjà détruit les maigres espoirs des joueurs. Dans celui-ci, Sarah Bond, vice-présidente de Xbox, et Phil Spencer, boss de la branche gaming, évoquaient justement une sortie de Red Dead Redemption 2 fin 2022 sur PS5 et Xbox Series.

Malheureusement le projet, qui aurait d'ailleurs pu intégrer le Xbox Game Pass, a été abandonné par Rockstar, comme le disait déjà le leaker Tez2 à l'été 2022. Un tel remaster aurait demandé pas mal de travail à Rockstar, qui a préféré se concentrer sur le développement de GTA 6. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de Red Dead Redemption 2 sur Nintendo Switch dans les prochains mois contentera au moins une partie des joueurs.

Rappelons que depuis le début de l'été, des rumeurs insistantes évoquaient la sortie imminente d'un remaster de Red Dead Redemption sur PS5 et Xbox Series. Alors qu'on s'attendait à retrouver le titre culte dans une version plus belle que jamais, la déception fut grande quand Rockstar a simplement annoncé un portage sur PS4 et Nintendo Switch. Bon, c'était quand même une belle occasion de découvrir le jeu pour les possesseurs de la console hybride. On attend maintenant une annonce officielle concernant RDR2, en espérant qu'elle tombe rapidement.