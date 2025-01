Et si Rockstar et Take-Two venait à réaliser l'un des souhaits des joueuses et joueurs de Red Dead Redemption 2 ? Une surprise pourrait être annoncée dans un avenir proche.

Avec Red Dead Redemption 2, le niveau est monté d'un cran pour la licence de cowboys signée Rockstar Games. Bien que certains ait regretté parfois une liberté illusoire, la proposition n'a pas laissé indifférente. Le studio et l'éditeur ont réussi à vendre plus de 67 millions d'exemplaires, ce qui est un énorme succès d'autant que le jeu arrive à s'écouler sur le long terme, et à sortir l'un des titres les plus mieux notés de tous les temps avec un Metacritic de 97/100. Si le multijoueur Red Dead Online est toujours suivi avec des contenus gratuits, les joueuses et joueurs aimeraient bien une version optimisée pour la génération actuelle de consoles.

Red Dead Redemption 2 de retour dans les prochains mois ?

Red Dead Redemption 2 n'est sorti que sur PS4, Xbox One et PC, mais il est possible d'y jouer sur PS5 et Xbox Series via la rétrocompatibilité. Mais étant donné que ce n'est pas une version native, il n'y aucune amélioration qui profite de l'avancée technologique des consoles comme le ray-tracing, les temps de chargement réduits etc. Et pourtant, de nombreux joueurs et joueurs seraient preneur d'une version native. Selon un leak d'un document de Microsoft, Take-Two Interactive aurait dû offrir une version remasterisée PS5 & Xbox Series il y a quelque temps déjà. Alors que s'est-il passé ? Impossible à savoir mais la rumeur sur Red Dead Redemption 2 Remastered est ravivée aujourd'hui avec une découverte sur un site français de commerce en ligne.

L'utilisateur Reddit Future31 s'est aperçu que la Fnac a mis en ligne une page consacrée à la Nintendo Switch 2 qui concerne plusieurs éditeurs comme Bethesda, Square Enix, Bandai Namco... et Take-Interactive. Bien que des jeux ne soient pas spécifiquement listés, un lien a été fait avec Red Dead Redemption via les codes EAN qui est grosso modo la carte d'identité de produits.

Après étude et des recherches, le twittos Bouboune a trouvé que l'un des codes de cette liste était très similaire à celui de la version française de Read Dead Redemption 1 sur Switch. Par ailleurs, Take-Two semble avoir au moins deux jeux en réserve pour la prochaine console de Big N.... dont Red Dead Redemption 2 ? Étant donné que le premier est déjà disponible dans sa version remaster, c'est une possibilité. Quant au deuxième jeu, c'est un mystère. GTA 5 ? GTA 6 ?

Source : Reddit, Bouboune.