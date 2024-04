Lancé il y a plusieurs années, Red Dead Redemption 2 reste à l'avant-garde des jeux en monde ouvert grâce à son rendu visuel époustouflant. Sur PC, des mods de grande qualité donnent au jeu une dimension inédite et totalement nouvelle. Et malgré le temps qui passe, le titre de Rockstar réussit le pari d'être toujours une énorme claque visuelle pour les yeux et parfois un gros défi pour nos machines.

Red Dead Redemption 2 plus beau que jamais

Récemment mise en avant par Digital Dreams, une vidéo en 8K révèle le potentiel de Red Dead Redemption 2. Pour obtenir ce résultat, le jeu culte de Rockstar profite tout de même d'une centaine de mods. Ces ajustements enrichissent considérablement l'expérience visuelle, plongeant le joueur dans un univers encore plus saisissant et immersif.

La vidéo en question est véritablement impressionnante, offrant un aperçu éloquent de ces transformations. Bien que la liste complète ne soit pas disponible, l'un des plus impressionnants d'entre eux est le mod RDR2 Photorealistic Reshade. Vous pouvez le retrouver sur le célèbre site Nexus, un lieu bien connu des joueurs PC, car il regorge de nombreuses améliorations pour toute une gamme de jeux compatibles avec le modding.

La version PC de Red Dead Redemption 2 s'est établie au fil des ans comme la version définitive du jeu. Non seulement elle offre la meilleure qualité visuelle, mais c'est également la seule version qui fonctionne à 60 images par seconde et plus, un avantage significatif par rapport aux versions PlayStation 4 et Xbox One. Ces dernières n'ont d'ailleurs pas bénéficié de mises à jour pour exploiter pleinement les capacités des consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Dommage.

Avec le temps, la version PC de Red Dead Redemption 2 s'est imposée comme une référence ultime en termes de graphismes et de technologie. Pour faire tourner tout cela, il faut évidemment une configuration de titan :