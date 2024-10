Red Dead Redemption 2 est toujours considéré comme l'un des plus beaux mondes ouverts de ces dernières années. C'est un point qui fait l'unanimité même parmi celles et ceux qui n'ont pas forcément adhéré à la proposition de Rockstar Games. Depuis la sortie de la PS5 et des Xbox Series X|S, les joueuses et joueurs croisent les doigts pour une mise à jour next-gen. Quatre ans après le lancement de consoles, il n'y a rien. Mais le studio de et Take-Two Interactive ont peut-être écarté l'idée à cause de GTA 6.

Red Dead Redemption 2 beau comme un camion

En l'absence de Red Dead Redemption 2 sur PS5 et Xbox Series X|S, c'est la version PC du jeu qui bénéficie de nouveautés. Il y a quelques mois, en mars, Rockstar Games a sorti un patch surprise avec des ajouts exclusifs comme la prise en charge du HDR10+ Gaming et de la résolution 3200x2400. En parallèle de cette mise à jour officielle, cette suite peut toujours s'en remettre aux moddeurs pour évoluer. Parmi eux, il y a la chaîne YouTube Digital Dreams qui a offert un aperçu de Red Dead 2 en 8K. Une vidéo qui réunit plus de 100 mods pour une claque visuelle indiscutable.

Digital Dreams a récidivé ces dernières semaines en publiant une nouvelle vidéo de Red Dead Redemption 2 en 8K pour un rendu « ultra réaliste ». Et le terme n'est pas volé car le résultat est encore impressionnant pour un jeu de 2019. Une version qui tourne avec une grosse machine boostée par une RTX 4090, un Ryzen 9 7950x et 32 Go de ram. On remarque des textures forcément encore plus détaillées que celles de l'original, des effets de lumière toujours plus réalistes. En bref, Red Dead Redemption 2 est plus que jamais et on aimerait bien que le titre reçoive une version PS5 et Xbox Series X|S.

Source : Digital Dreams.