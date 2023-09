Ce n'est pas une bonne journée pour Microsoft. Plus tôt, des documents confidentiels liés au procès avec la FTC pour le rachat d'Activision Blizzard ont été révélés. Des papiers qui ont fait la lumière sur de gros projets Bethesda, et sur la sortie l'année prochaine d'une nouvelle Xbox Series X. Mais comme les précédentes fois, d'autres sociétés ont été exposées comme Rockstar Games. Vraisemblablement, le studio avait bien des plans pour Red Dead Redemption 2.

Un leak énorme sur Red Dead Redemption 2

Rockstar Games aurait peut-être préféré que l'information ne fuite pas, mais c'est trop tard. Si l'on en croit un document de Microsoft dans lequel Sarah Bond, vice-présidente de Xbox, et Phil Spencer, boss de la branche gaming, échangent sur les sorties Xbox Game Pass, une version PS5 et Xbox Series X|S de Red Dead Redemption 2 aurait dû voir le jour.

Pourquoi utiliser le passé pour en parler ? Car d'après les indications, cette édition native du jeu aurait dû paraître fin 2022. Et comme vous le savez aussi, à l'heure actuelle, personne n'en a vu la couleur. Les deux responsables semblent sûr d'eux étant donné qu'ils avaient même fait une projection sur les coûts éventuels pour intégrer Red Dead Redemption 2 Remastered au Xbox Game Pass. Microsoft aurait potentiellement dû débourser environ 5 millions de dollars par mois.

Mais visiblement, ce projet a été abandonné au profit d'un certain GTA 6. À l'été 2022, Tez2, bien connu de la communauté Rockstar Games, avait affirmé qu'un remaster de Red Dead Redemption 2 était dans les cartons, mais qu'il a fini à la poubelle pour ne pas que les équipes se dispersent alors que Grand Theft Auto VI est encore en développement. Bon ceci dit, il avait aussi dit la même chose pour Red Dead Redemption 1, et on a bien eu... un portage qui a fait scandale en raison de son prix de vente et de la quasi totale absence d'améliorations.

Crédits : Reddit.

Pour le moment, Rockstar Games n'a pas réagi. Mais il est très peu probable que la société confirme l'existence de RDR 2 PS5 et Xbox Series X|S. Encore plus si le plan initial est finalement tombé à l'eau. Et ce sera certainement une déception pour celles et ceux qui voudraient le (re)faire sur une console actuelle. Beaucoup n'auraient pourtant pas refusé un framerate plus élevé, la prise en charge de la manette PS5 DualSense, des graphismes peaufinés etc.