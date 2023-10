Malgré les années écoulées, Red Dead Redemption 2 ne cesse d'impressionner sur le plan visuel. Et la promesse est que bientôt, il sera encore plus époustouflant. Voyons voir ça plus en détail.

Vous aurez bientôt l'opportunité de redécouvrir totalement Red Dead Redemption 2 et de vous immerger de nouveau dans l'Ouest américain avec un rendu graphique fraîchement renouvelé. La promesse est d'autant plus alléchante que le rendu s'annonce particulièrement impressionnant. Mais en quoi tout cela consiste-t-il exactement ?

Red Dead Redemption 2 : plus éblouissant que jamais ?

Les adeptes de mods graphiques et les fans de Red Dead Redemption 2 peuvent s'attendre à un réel cadeau en la forme de "Visual Redemption" (VisualR). Ce mod, toujours en développement, aspire à revoir et améliorer l'aspect visuel de ce jeu emblématique, dans le but d'offrir une expérience encore plus immersive et réaliste aux joueurs.

En fait, Visual Redemption s'emploie à peaufiner divers éléments graphiques du jeu. Il revisite notamment différentes conditions météorologiques existantes dans l'aventure. Cela comprend l'amélioration des ombres pour chaque condition climatique, la réduction de l'intensité des mirages thermiques dans les zones chaudes, et bien d'autres aspects encore. Vous pouvez avoir un aperçu ci-dessous (c'est en cours de développement) :

L'eau n'est pas négligée, avec des réflexions améliorées pour insuffler un supplément de réalisme aux rivières, lacs et étendues maritimes du monde de RDR2. Le mod rectifie également la position de la lune et corrige le rendu lumineux (bloom) des sources de lumière.

Les créateurs de VisualR ont aussi pensé aux joueurs attachés à l'atmosphère originale de Red Dead Redemption 2. Ainsi, un add-on optionnel accompagne le mod, permettant de garder l'éclairage et l'ambiance "vanilla" du jeu, tout en profitant des améliorations des ombres et d'autres ajustements graphiques subtils de VisualR.

En outre, Visual Redemption ne se contente pas d'optimiser l'expérience en solo : il offre également son support au client multijoueur RedM. Cela signifie que les joueurs pourront jouir des améliorations graphiques tant dans leurs péripéties en solo qu'en multijoueurs. Vous pouvez suivre les progrès du mod sur ce lien.