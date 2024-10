Alors que les rumeurs autour d’un portage de Red Dead Redemption premier du nom sur PC se font de plus en plus grandissantes, le second jeu occupe encore les plus fidèles grâce à son mode multijoueur. Si son gigantesque monde ouvert en ligne n’est plus mis à jour avec de grosses nouveautés comme peut l’être GTA Online, Rockstar continue de le maintenir en vie avec du contenu offert aux joueurs, des événements et d’autres petites choses ici et là. L’éditeur ne rigole jamais avec la période d’Halloween et il va encore gâter les joueurs de Red Dead Redemption 2 cette année.

Des récompenses gratuites tout le mois dans Red Dead Redemption 2

Halloween est sacré pour les Américains et la folie de la fête des Morts atteindra aussi la vie sauvage de Red Dead Online. Pour célébrer l'événement comme il se doit, le jeu proposera plusieurs récompenses gratuites. Elles seront distribuées en plusieurs vagues, mais limitées dans le temps. Cerise sur le gâteau, un joli Chapeau Folwell noir sera offert à tous les joueurs qui se connecteront à tout moment entre le 29 octobre et le 4 novembre. Voici le programme de tous les contenus gratuits à récupérer dans le mode en ligne de Red Dead Redemption 2 :

Du 1 er au 7 octobre : chaussettes reprisées noir et blanc. Nécessite d'avoir atteint la vague 5 dans Appel aux armes - Halloween.

: chaussettes reprisées noir et blanc. Nécessite d'avoir atteint la vague 5 dans Appel aux armes - Halloween. Du 8 au 14 octobre : une offre de -40 % sur un objet de rôle de distillateur clandestin établi ou distingué. Nécessite de terminer une vente de distillateur pour recevoir ce coupon.

: une offre de -40 % sur un objet de rôle de distillateur clandestin établi ou distingué. Nécessite de terminer une vente de distillateur pour recevoir ce coupon. Du 15 au 21 octobre : l es bottes Strickland rouges. Il faudra remporter une victoire dans la série à la une de Red Dead Redemption Online pour les obtenir.

: es bottes Strickland rouges. Il faudra remporter une victoire dans la série à la une de Red Dead Redemption Online pour les obtenir. Du 22 au 28 octobre : un coupon de -40 % sur un poncho quand vous terminez une vente de distillateur.

: un coupon de -40 % sur un poncho quand vous terminez une vente de distillateur. Du 29 octobre au 4 novembre : le pantalon à conchos noir. Nécessite d'avoir atteint la vague 5 dans Appel aux armes - Halloween.

: le pantalon à conchos noir. Nécessite d'avoir atteint la vague 5 dans Appel aux armes - Halloween. Avant le 4 novembre : le gilet Morales noir peut être obtenu en terminant une vente de distillateur dans Red Dead Redemption Online. 30 munitions express pour carabine ainsi qu'une récompense pour un réapprovisionnement de moût seront également données aux joueurs ayant détruit un barrage des agents des Fraudes.

Aperçu des contenus gratuits à récupérer ©Rockstar

Des récompenses doublées pour Halloween

Un bien beau programme donc pour celles et ceux qui continuent d’arpenter le monde ouvert de Red Dead Redemption Online. Notez cependant que toutes les offres et récompenses seront livrées dans les 72 heures. Comme toujours, des tenues inspirées par la communauté seront mises à l’honneur pendant toutes les festivités. Ces articles peuvent être obtenus gratuitement auprès de madame Nazar. L’argent et l’expérience reçus seront également doublés dans les séries à la Une, dont la rotation est la suivante :

1er au 7 octobre : Peur du noir

: Peur du noir 8 au 14 octobre : Terreurs nocturnes

: Terreurs nocturnes 15 au 21 octobre : Peur du noir extrême

: Peur du noir extrême 22 au 28 octobre : Terreurs nocturnes extrême

: Terreurs nocturnes extrême 29 octobre au 4 novembre : Peur du noir extrême

Les tenues de la communauté à l'honneur dans Red Dead Redemption Online ©Rockstar

Source : Rockstar