Le monde du jeu vidéo est décidément plein de surprises, et Red Dead Redemption 2 semble préparer une belle surprise pour ses joueurs. Explications dans les détails.

Alors que Red Dead Redemption 2 semblait avoir terminé son cycle de mises à jour et de contenu téléchargeable, des signes indiquent que Rockstar Games pourrait préparer en secret quelque chose de nouveau pour le jeu sur Steam. Bien que GTA 6 capte actuellement l'attention principale de Rockstar et de la majorité des joueurs, RDR2 continue d'attirer une base solide d'utilisateurs. Avec souvent plus de 38 000 joueurs en ligne sur Steam. Que peut t-on apprendre ?

Red Dead 2, une grosse surprise pour bientôt ?

Comme le rapporte le média PCGamesN, entre le début de janvier et le 19 février, Rockstar a apporté des modifications quotidiennes au backend de RDR2 sur Steam. Totalisant 77 mises à jour distinctes dans les dépôts de fichiers du jeu cette année. Cette activité contraste fortement avec la période de septembre à octobre 2023, durant laquelle aucune mise à jour n'avait été enregistrée pour RDR2 sur Steam. Cette augmentation soudaine et régulière de l'activité suggère que Rockstar pourrait planifier quelque chose d'important pour le jeu.

Bien qu'il soit encore incertain ce que Rockstar prévoit exactement, cette vague de mises à jour pourrait signaler l'arrivée d'un nouveau contenu substantiel. Peut-être un dernier DLC majeur ou un événement spécial dans le jeu pour célébrer la fin d'une ère. Le tout avant de se tourner pleinement vers GTA 6. La communauté de RDR2 espère un dernier coup d'éclat pour le jeu. Elle a noté moins d'attention après le lancement, surtout comparé à GTA 5. Les fans attendent donc une dernière mise à jour majeure avec impatience. D'autant que le jeu n'a toujours pas eu le droit à une version PS5 ou Xbox Series X digne de ce nom.

Red Dead 3, peut être un jour

Red Dead Redemption 2 reste une œuvre phare de Rockstar, offrant une expérience de western ouvert profonde et immersive. L'activité récente sur Steam pourrait indiquer que Rockstar n'a pas encore tout à fait fini avec son jeu de 2018. Que ce soit pour introduire de nouvelles histoires, des événements, ou simplement pour optimiser le jeu pour de futures plateformes. Les fans attendent avec impatience de voir ce que l'avenir réserve pour l'univers de RDR2. En attendant, les joueurs peuvent continuer à faire les fous sur Red Dead Online.

Enfin, pour ce qui est de Red Dead 3, bien qu'aucune date de sortie officielle ni annonce n'ait été faites, les attentes sont déjà élevées. Rockstar Games, connu pour prendre son temps avec ses titres phares, a encore beaucoup de temps devant. Surtout quand on sait que GTA 6 n'est pas prévu avant 2025.