À sa sortie, le jeu Red Dead Redemption 2 a suscité beaucoup d’émotion avec son scénario et la richesse de son gameplay. Déjà marquée par un premier épisode réussi, la licence a été une seconde fois encensée. Encore aujourd’hui, alors que le soft a déjà quelques années, les joueurs continuent de dénicher des secrets et des clins d’œil laissés par Rockstar. Malheureusement, tous les mystères ne pourront pas être résolus, pour la simple raison que certains éléments ne sont que des restes d’un contenu inutilisé.

En cherchant dans les fichiers du jeu, les fans ont pu découvrir que près de 60% des éléments pensés par les développeurs avaient été enlevés de la version finale. Dans le wiki, qui les recense, on retrouve des dizaines de quêtes, de personnages, d’animaux et parfois des zones. Dans la plupart des cas, ces éléments n’étaient pas assez intéressants selon les développeurs. Mais dans d’autres, la cause est beaucoup plus originale.

Nouvelle découverte dans Red Dead Redemption 2

Avec autant d’attention aux détails, il aurait été bizarre de ne pas faire d’erreur. Il y a quelques jours, la chaîne YouTube "Red Dead Redemption Stories" a dévoilé un fichier audio inutilisé du jeu, qui est en fait un blooper. Pour rappel, ce terme est utilisé pour désigner une séquence loupée, mais qui en devient drôle, comme dans un bêtisier. Dans cet audio qui provient de la quête "Une soirée tranquille" de l’acte 2 de Red Dead Redemption 2, on entend Dutch Van Der Linde expliquer qu’il ne peut pas aller à West Elizabeth. Sauf que comme vous pourrez l’entendre, son doubleur Benjamin Davis a vraiment du mal avec ses répliques et rate en plein milieu de la phrase.

D’un coup, il sort du personnage et lance un "f*cK" (p*tain), avant de s’excuser. Évidemment, ce qui surprend et qui fait rire, c’est le total décalage avec le moment sérieux de la scène. D’ailleurs, certains auront pu remarquer que certaines lignes de dialogues qui suivent ont finalement aussi été retirées de Red Dead Redemption 2.

Une voix désormais mythique

Ce n’est pas la première fois que cette chaîne YouTube dévoile ce genre de contenu de Red Dead Redemption 2 et l’on espère que ce ne sera pas la dernière. Si son créateur publie souvent des dialogues inutilisés d’Arthur Morgan, ou de la bande de Dutch, il rappelle toujours qu'ils sont compliqués à trouver. Rockstar fait en sorte que les phases de développement et de production restent secrètes, même plusieurs années après la sortie d’un titre. Cela n’a pas empêché le studio de comprendre le potentiel de la voix de Roger Clark (Arthur Morgan), car il incarnera à nouveau son personnage dans un audiobook intitulé Red Dead History.