Comme GTA 5 et son GTA Online, Red Dead Redemption 2 vit encore grâce à son très bon Red Dead Online. Un monde ouvert gigantesque dans lequel on peut s’adonner à tout un tas d'activités seul ou avec (et contre) d’autres joueurs. Si le jeu n’est plus mis à jour avec du gros contenu comme peut l’être GTA Online, Rockstar continue tout de même de le maintenir en vie et ajoute de temps en temps quelques petites choses ici et là. Bientôt, ce sera même un cadeau qui vous sera fait, mais il ne faudra pas tarder pour le récupérer.

Du contenu gratuit et une pluie de bonus dans Red Dead Redemption 2

Red Dead Online fêtera bientôt la vie sauvage et le jour de l’indépendance (le 4 juillet, l’équivalent de notre 14 juillet aux USA). Pour célébrer tout ça, le jeu proposera plusieurs récompenses aux joueurs. Des objets et des offres spéciales qui seront distribués en plusieurs vagues d’ailleurs, mais tous seront limités dans le temps. D’où l'intérêt de ne pas traîner si vous souhaitez mettre la main dessus. Cerise sur le gâteau, un cosmétique sera offert à tous les joueurs qui se connecteront du 2 au 8 juillet prochain. Là encore, il ne faudra pas rater le coche pour en profiter.

Voici tous les bonus et récompenses disponibles ce mois-ci sur le online de Red Dead Redemption 2 :

Entre le 2 et le 8 juillet, tous les joueurs qui se connectent pourront récupérer un Poncho Rebellion gratuit .

. Pourra également être récupérée : une tenue de la communauté gratuite conçue par JillyBeany sur YouTube .

. Connectez-vous ce mois-ci pour recevoir plusieurs objets gratuitement . A savoir, 30 balles narcotiques, 3 fortifiants de discrétion et un appât à prédateurs puissant.

. A savoir, 30 balles narcotiques, 3 fortifiants de discrétion et un appât à prédateurs puissant. Récompenses hebdomadaires dans les ventes d'échantillons à Harriet : 2 au 8 juillet : une paire de bottes Strickland blanches 9 au 15 juillet : une offre de -50 % sur une tente pour le camp 16 au 22 juillet : une offre de -50 % sur le feu de camp de luxe 23 au 29 juillet : un pantalon Carver blanc

XP triplée pour les cartes de compétence dans les évènements du mode exploration, dans les repaires de bande, dans les évènements du naturaliste et les ventes d'échantillons de naturaliste.

RDO$ triplé dans les évènements du mode exploration de naturaliste et les ventes d'échantillons de naturaliste.

Or, RDO$ et XP doublés dans toutes les missions par télégramme et dans plusieurs séries tout au long du mois.

Effectuez une mission de traque d'animal et une session de photographie d'animaux sauvages et gagner deux récompenses. A savoir, la carte au trésor de la ville en cendres et le chapeau d'Owanjila bleu.

Relevez les défis du jour cinq jours de suite pour récupérer le manteau Eberhart rouge.

Pour rappel, Red Dead Redemption 2 et donc Red Dead Online sont disponibles sur PS5, Xbox Series et PC, mais aussi PS4 et Xbox One.