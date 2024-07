Red Dead Redemption 2, le célèbre jeu de Rockstar Games, a déjà conquis de nombreux joueurs avec son univers riche et immersif. Cependant, une récente vidéo partagée par un fan a mis en lumière une fonctionnalité qui aurait pu rendre l'expérience encore plus mémorable. De quoi donner envie de ça dans un potentiel troisième épisode.

La bande de Dutch dans Red Dead Redemption 2

Dans Red Dead Redemption 2, les joueurs suivent les aventures de la bande de Dutch Van der Linde, avec des personnages emblématiques comme Arthur Morgan, John Marston, et Micah Bell. Bien que le jeu offre déjà de nombreuses quêtes secondaires et des interactions riches avec ces personnages, l'ajout d'un système de compagnons aurait pu approfondir encore plus ces relations.

Le concept de ce système de compagnons, similaire à ce que l'on trouve dans des jeux comme Fallout 4 ou Mass Effect 3, permettrait aux joueurs de mieux connaître les membres de la bande. Chaque compagnon pourrait réagir différemment aux décisions du joueur, offrant des dialogues variés et enrichissant l'immersion dans le monde du Far West. Imaginez un peu !

Cette idée a été mise en avant par un utilisateur de Reddit, Itchy-Engine6605, qui a partagé une vidéo montrant la bande de Dutch chevauchant ensemble. Ce type de moments est fréquent dans le jeu, mais l'utilisateur a souligné que ces scènes auraient pu être encore plus immersives avec un véritable système de compagnons. Actuellement, les joueurs peuvent apprendre l'histoire de chaque membre de la bande à travers les missions secondaires, mais un système de compagnons aurait permis de tisser des liens plus forts et d'explorer des aspects de leur personnalité de manière plus interactive.

Bien que Rockstar Games n'ait pas intégré cette fonctionnalité dans le jeu de base, la communauté des joueurs a pris les choses en main. Sur PC, un mod appelé Companion Mod permet de recréer partiellement cette expérience en permettant aux joueurs de faire équipe avec des personnages comme Javier, John, Bill et Hosea. Cependant, ce mod reste limité comparé à ce que Rockstar aurait pu réaliser avec un système intégré au jeu.

Source : gamerant