Sorti il y a quelques années, Red Dead Redemption 2 continue de se distinguer comme l'un des jeux en monde ouvert les plus visuellement impressionnants. Sur PC, le jeu prend une toute nouvelle dimension grâce à des mods de haute qualité.

Red Dead Redemption 2 oui, mais en plus beau

Récemment, une vidéo en résolution 8K réalisée par Digital Dreams a mis en lumière le mod Visual Redemption, un remaniement visuel développé par Razer Mods. Cette équipe est déjà connue pour son travail exceptionnel sur le mod "NaturalVision Evolved" pour Grand Theft Auto V. Les améliorations apportées par le mod Visual Redemption sont significatives, notamment en termes de système météorologique amélioré, de distance des ombres plus étendue, et de reflets d'eau plus réalistes. Ces modifications transforment l'expérience visuelle du jeu, rendant l'univers déjà riche et détaillé encore plus immersif. La vidéo est tout simplement bluffante. Voyez plutôt :

Le jeu est plus beau que jamais. La version PC de Red Dead Redemption 2 s'est établie au fil des ans comme la version définitive du jeu. Non seulement elle offre la meilleure qualité visuelle, mais c'est également la seule version qui fonctionne à 60 images par seconde et plus, un avantage significatif par rapport aux versions PlayStation 4 et Xbox One. Ces dernières n'ont pas bénéficié de mises à jour pour exploiter pleinement les capacités des consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Dommage. Alors que Red Dead Redemption premier du nom en profite. Un comble non ?

Une configuration de titan

Comme on pouvait s'en douter, la configuration pour profiter de ce rendu est assez folle :

Carte Mère (MB) : Gigabyte Aorus X670 AX

: Gigabyte Aorus X670 AX Processeur (CPU) : Ryzen 9 7950x

: Ryzen 9 7950x Mémoire Vive (RAM) : Kingston Fury 6000MHz

: Kingston Fury 6000MHz Carte Graphique (GPU) : NVIDIA RTX 4090

: NVIDIA RTX 4090 Disque SSD M.2 : Samsung 970 Evo

: Samsung 970 Evo Disque SSD : Crucial MX500 2TB

: Crucial MX500 2TB Disque Dur (HDD) : Seagate Barracuda 14TB

: Seagate Barracuda 14TB Système de Refroidissement Liquide (AIO WC) : Artic Liquid Freezer 420

: Artic Liquid Freezer 420 Unité d'Alimentation (PSU) : be quiet! Straight Power

: be quiet! Straight Power Ventilateurs (Fans): Arctic P12

La configuration de l'ordinateur décrite coûterait environ 4 400 euros. Tout ceci n'en reste pas moins bluffant et cela donne de bons espoirs pour Red Dead 3. Si toutefois le jeu est bel et bien en préparation et que les plans ne changent pas entre temps.