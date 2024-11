Les amateurs de Red Dead Redemption ont récemment eu droit à une surprise visuelle incroyable. La chaîne YouTube Digital Dreams, bien connue, a publié une vidéo de gameplay qui montre le premier opus de Red Dead entièrement modifié et sublimé en 8K. Grâce à une série de mods de haute qualité, le jeu prend des airs de remake, et le résultat est tout simplement époustouflant.

Red Dead 1 avec des mods, c'est bluffant

Plusieurs mods phares transforment ce classique en véritable chef-d’œuvre visuel. D'abord, le mod RDR Upscaled Textures - 4x Resolution quadruple la résolution des textures, permettant un niveau de détail rarement vu. Les paysages, les bâtiments et les vêtements des personnages affichent des détails nets et profonds, rendant chaque scène plus immersive. Ensuite, Reality Redemption - Overhaul Project rehausse l’ambiance avec un éclairage retravaillé et des effets réalistes, chaque rayon de lumière et chaque ombre prenant une nouvelle dimension grâce au ray tracing. Enfin, Fast Launch (Skip Startup Logo Videos) permet aux joueurs de sauter directement dans le jeu, sans passer par les logos d'introduction. Rien de visuel ici, mais çà ne mange pas de pain.

Le rendu est saisissant. En 8K, chaque élément du décor et chaque texture semblent presque mettre le jeu au même niveau que Red Dead 2, donnant aux vastes paysages de l’Ouest une allure presque photoréaliste. Le ray tracing ajoute évidemment une profondeur inédite, avec des jeux d'ombre et de lumière qui réagissent en temps réel et accentuent la beauté des environnements.

Pour les amateurs de graphismes ultra-réalistes, cette version de Red Dead Redemption est un rêve devenu réalité. Elle montre aussi l’impact incroyable des mods, qui permettent de redécouvrir des jeux classiques sous un nouveau jour. l’aventure de John Marston dans toute sa splendeur.

La liste des mods

Source : Digital Dreams