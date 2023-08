Les plus jeunes et les plus vieux d'entre vous vont pouvoir (re)découvrir Red Dead Redemption d'ici une semaine tout pile (au moment de la publication de notre article). La sortie est calée au 17 août prochain sur PS4 et Nintendo Switch, mais uniquement en dématérialisé. En effet, si vous préférez avoir une boîte et un blu-ray physiques, il faut patienter jusqu'au 13 octobre 2023. Si certains pensent déjà que ça ne vaut pas les 49,99€ demandés par Take-Two Interactive, d'autres sont peut-être encore indécis. Voici un comparatif vidéo pour aider à y voir plus clair même si ce n'est pas une preuve irréfutable.

Un comparatif vidéo pour le retour de Red Dead Redemption

Ces dernières 48 heures, Rockstar Games, Take-Two et Red Dead Redemption se sont retrouvés dans les tendances Twitter. Mais pas pour les bonnes raisons. Des centaines de milliers de tweets ont été publiés par les joueurs pour exprimer leur colère après cette annonce. Pour ceux qui prendraient le train en marche, on rappelle que le retour du jeu a été enfin officialisé... mais sous la forme d'un bête portage alors que les fans s'attendaient à un Red Dead Remastered avec des améliorations graphiques visibles.

En attendant l'analyse technique poussée de Digital Foundry et notre ressenti quand ce sera possible, un premier comparatif vidéo de Red Dead Redemption est sorti. Un montage réalisé par la chaîne YouTube Cycu1 qui alterne des extraits du portage et de l'original sur Xbox One. Sans surprise, rien ne semble avoir évolué en 13 ans. Le contraste change et un brin d'herbe apparaît en plus lors d'une scène, mais pour le reste, c'est Red Dead Redemption tel qu'on l'a connu.

En revanche, il faut tout de même apporter une précision et nuancer ce comparatif. Comme on peut le voir, de nombreuses séquences sont capturées à différents moments de la journée avec une météo qui n'est pas forcément la même entre les deux versions. Le rendu est de ce fait biaisé voire trompeur, mais ça n'excuse pas tout. À plusieurs reprises, on est quand même en mesure de reconnaître que les textures sont identiques entre Red Dead 2010 et 2023 - sur les vêtements de Marston par exemple ou certains rochers, entre autres.

Un énorme indice sur la sortie de GTA 6

Alors que la polémique autour du portage de Red Dead Redemption a explosé, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a pris la parole pour essayer d'éteindre l'incendie. Pour lui, le prix de vente de 49,99€ ou 50 dollars outre-Atlantique n'est pas un problème. C'est même un bon rapport qualité-prix pour les consommateurs étant donné que le DLC Undead Nightmare est fourni avec. « C'est ce que nous estimons être le prix le plus juste d'un point de vue commercial. [ndlr : l'extension Undead Nightmare] était un excellent jeu autonome lors de sa sortie. Nous pensons donc que c'est un excellent pack et rapport qualité-prix pour les consommateurs ». Une déclaration qui n'a pas vraiment atténué la déception des joueurs, bien au contraire.

Toutefois, les fans de Rockstar Games ont eu une vraie bonne nouvelle il y a peu. Le patron de Take-Two aurait tout simplement donné un énorme indice sur la date de sortie de GTA 6. Zelnick prévoit des records lors de l'exercice fiscal 2025 qui s'étend d'avril 2024 à mars 2025. Précédemment, il avait indiqué que cette période marquerait une « nouvelle ère » pour la société avec le lancement de « plusieurs titres révolutionnaires ». Grand Theft Auto 6 est donc un candidat évident, mais pour les autres, c'est plus difficile à dire. Un portage bête et méchant de Red Dead Redemption 2 sur PS5 et Xbox Series X|S ?