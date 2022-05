Depuis quelques temps, la communauté de joueurs de Red Dead Online commence à exprimer sa frustration sur le peu de contenu sur le jeu. Et bien Take Two vient de s'exprimer officiellement à ce sujet.

La partie standalone et multijoueur de Red Dead Rédemption 2 qui se nomme tout simplement Red Dead Online a un beau succès depuis sa sortie. Toutefois, la communauté commence à s'impatienter à la fois du manque de contenu et de communication sur le sujet.

Take-Two a conscience des attentes sur Red Dead Online

Les joueurs ont un peu tenté le tout pour le tout en s'exprimant aussi bien les forums que via les réseaux sociaux et le hashtag SaveRedDeadOnline. C'est à mettre en perspective, évidemment avec GTA Online dont le suivi semble être constant. C'est aussi cette différence de traitement qui fait "jaser". Légitimement ou non, c'est en tout cas un fait à tel point que Strauss Zelnick, le PDG de Take Two s'est exprimé officiellement via nos confrères de chez IGN :

Nous travaillons sur énormément de choses chez Rockstar Games. J'ai entendu la frustration, c'est flatteur qu'ils veuillent plus de contenu, et Rockstar en dira plus en temps voulu.

Quand le PDG s'exprime en géneral, c'est que l'entreprise comprend qu'une action est nécessaire. Reste à voir maintenant si Rockstar va officiellement communiquer sur quelque chose à ce propos ou laisser les joueurs dans le flou. Une rumeur laisse entendre depuis plusieurs semaines qu'une mise à jour PS5/Xbox Series va avoir lieu avec potentiellement un remaster du premier jeu dans la foulée.