Pourtant très appréciée, la licence Red Dead Redemption a été la cible de nombreuses critiques au cours des derniers mois. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le traitement du retour du premier épisode. Au lieu d'un remaster soigné avec de belles améliorations, Take-Two et Rockstar ont offert un simple portage vendu 49,99 euros. Et ce qui a le plus énervé les joueurs, c'est l'absence du support du 60fps pour un jeu vieux de 13 ans. Près de deux mois après la sortie, ce gros défaut a été corrigé avec un patch qui sauve en partie cette édition... sur PS5 ! Mais cette controverse est chassée par une autre aujourd'hui.

Une nouvelle controverse pour Red Dead Redemption

C'est bientôt Halloween et pour l'occasion, Rockstar Games a cru bien faire en annonçant du contenu pour RDR Online. Le multijoueur de Red Dead Redemption 2 qui a été abandonné en 2022 par les équipes de R*. Alors comment une nouveauté peut-elle être mal considérée par les joueuses et joueurs ? Tout simplement parce qu'en vérité, le studio recycle pour la troisième année consécutive son passe d'Halloween n° 2.

« Le passe d'Halloween n° 2 est de retour dans Red Dead Online ce mois-ci avec 15 rangs de récompenses macabres. Cela inclut des masques cauchemardesques, des vêtements couverts de sang et bien plus encore, et ce jusqu'au 6 novembre prochain ». À différents endroits de la Toile, plusieurs personnes sont montés au créneau après cette annonce. « On a atteint un niveau embarrassant. Je préférerais qu'ils ne fassent rien » déclare un utilisateur de ResetEra.

Sur Reddit et X, l'accueil est tout aussi glacial. « Nous ne voulons pas de GTA 6. Nous voulons que vous sauviez Red Dead Online à la place »; « Pas de passe Halloween 3 ? »; « Le passe Halloween 2 est sorti en 2021, 2022 et 2023. Trois ans de suite »; « Bien sûr qu'ils vont continuer à ressortir le même passe qui ne rapporte pas d'or »; « Rééditer le même passe est une bonne chose pour ceux qui ne l'ont pas eu avant, mais une grosse claque en pleine face pour tous les autres ». La palme revient néanmoins à cet artiste pour son dessin.

Crédits : SanjaYazavacc.

RDR Online est mort, bientôt RDR 3 ? Ou pas !

Le recyclage du deuxième passe Halloween de Red Dead Online était-il attendu ? Pour être honnête, oui. À l'été 2022, Rockstar Games a tué son mode multi pour se focaliser complètement sur GTA 6. « Au cours de ces dernières années, nous avons consacré de plus en plus de ressources au développement de Grand Theft Auto 6. Nous comprenons plus que jamais la nécessité de dépasser les attentes des joueurs et de tout faire pour que ce nouvel opus soit le meilleur possible ». Dès lors, c'était une évidence que plus aucune ressource ne s'occuperait du jeu, et encore de maintenir en vie la communauté autour de ce dernier.

Est-ce qu'on peut espérer un Red Dead Redemption 3 en compensation ? Ca arrivera indéniablement. Strauss Zelnick, le grand patron de Take-Two Interactive, a été transparent sur le fait de vouloir continuer à exploiter les grandes licences qui fonctionnent. Et RDR en fait partie, surtout après le deuxième volet qui a asséné pour le coup une énorme gifle, positive, à l'industrie ainsi qu'aux joueuses et joueurs.