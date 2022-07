Se sentant complètement abandonnés par Rockstar Games, des fans de Red Dead Online organisent des funérailles du multijoueur de Red Dead Redemption 2 dans le jeu. Dans la foulée, l'éditeur a confirmé qu'il n'y avait plus d'espoir pour eux.

Des fans organisent des funérailles pour Red Dead Online

La mort de Red Dead Online est programmée au 13 juillet 2022. Aucune annonce de Rockstar ou d’arrêt des services officiels. Cependant des fans ont décidé d’organiser des funérailles virtuelles pour le multi de RDR 2, le considérant comme un dead game. On ne peut pas leur donner tort puisque le dernier gros contenu de la composante online remonte au 13 juillet 2021. Bientôt un an de disette qui a poussé les quelques irréductibles à s’habiller en noir une année après la dernière update.

« Qui sera là pour les funérailles célébrant l’abandon de Red Dead Online ? Habillez-vous avec votre plus belle tenue d’enterrement, invitez-nous et taguez-nous dans les captures », écrit le site communautaire Red Dead News. Derrière ce rassemblement funeste se cache en réalité une énième tentative pour tenter de secouer Rockstar et condamner le manque de contenu du jeu. Le #SaveRedDeadOnline a même été créé en début d’année pour tenter de réveiller l’éditeur, mais toutes ces bouteilles jetées à la mer n’auront pas porté leurs fruits.

Plus de grosse mise à jour au profit de GTA 6

Dans un communiqué publié ce jeudi 7 juillet, Rockstar a annoncé réduire la voilure pour Red Dead Online et GTA Online afin de se concentrer sur GTA 6. « Au cours de ces dernières années, nous avons consacré de plus en plus de ressources au développement de Grand Theft Auto 6. Nous comprenons plus que jamais la nécessité de dépasser les attentes des joueurs et de tout faire pour que ce nouvel opus soit le meilleur possible. »

Au moins c’est limpide, Rockstar n’a plus l’intention de déployer de quelconque mise à jour majeure. Les fans devront donc se contenter d’événements mensuels et de quelques missions inédites ici-et-là. A l’inverse, GTA Online devrait encore couler des jours heureux grâce. Son succès et la ressortie récente sur PS5 et Xbox Series lui garantissent encore quelques patch notables. Le prochain sortira d’ailleurs cet été. En tout cas Rockstar ne pouvait pas être on ne peut plus clair : la priorité est donnée à GTA 6.