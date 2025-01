Rockstar Games continue de soutenir le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 avec les premiers contenus gratuits de l'année 2025. Voici ce qui vous attend sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

« Je suis certain que nous verrons Red Dead Redemption 3 un jour » a déclaré Roger Clark, l'acteur d'Arthur Morgan, en 2023. Étant donné le succès du deuxième volet, le comédien n'a effectivement pas pris de risque avec cette prédiction. Comme souvent, la question est plutôt de savoir quand Rockstar Games et Take-Two Interactive décideront de produire un troisième épisode à l'heure où l'ensemble des effectifs sont mobilisés pour GTA 6. Malgré ce chantier, R* n'oublie toujours pas les joueuses et joueurs de Read Dead Online.

Red Dead Redemption 2 offre des contenus gratuits en janvier 2025

Le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 est toujours en activité, même si Rockstar Games a en partie tourné la page et n'envisage pas de DLC importants. À la place, les apprentis cowboys qui sont sur les serveurs ont régulièrement le droit à des récompenses, à un doublement ou triplement des RDO$ et de l'XP, ou encore à des promotions pour acquérir des armes et accessoires à moindre coût. Pour ce début d'année 2025, R* offre une nouvelle vague de contenus gratuit avec la mise à jour « Prix du Sang » dans Red Dead Online.

Une fois encore, les RDO$ et XP du multijoueur de Red Dead Redemption 2 pourront être doublés voire triplés dans certaines circonstances. Si vous participez à des événements du mode Exploration, vos RDO$ et vos points d'XP seront triplés jusqu'au 3 février. De plus en terminant les événements du mode exploration « Rien ne se perd » ou « Œuf de condor », vous recevrez une récompense pour la carte de collectionneur des bijoux égarés en retour.

En cas de livraisons de collections complètes auprès de madame Nazar, vous doublerez les RDO$ et l'XP dans les ventes de séries d'objets à collectionner. Mener à bien des contrats Prix du sang vous donnera aussi le double d'argent et d'expérience. Enfin, la découverte d'objets à collectionner pourra permettre de tripler votre XP. « Faites la découverte de deux fossiles en l'espace d'une semaine pour recevoir les bottes Calhoun en récompense » indique Rockstar Games. Comme d'habitude, Red Dead Online intègre également des vêtements, des séries à la une, des récompenses ou encore des promotions.

Les promotions et récompenses de la mise à jour Prix du Sang

Les nouveaux contenus gratuits du multi de Red Dead Redemption 2 incluent des « Séries à la une » supplémentaires jusqu'au 3 février 2025.

Séries à la une

7 au 13 janvier 2025 : Dernier survivant extrême

2025 : Dernier survivant extrême 14 au 20 janvier 2025 : Cible à abattre extrême

: Cible à abattre extrême 21 au 27 janvier 2025 : Ennemi public extrême

: Ennemi public extrême 28 janvier au 3 février 2025 : Pillage et Trésor de guerre extrême

Si vous jouez à Red Dead Online durant ce laps de temps, soit d'ici le 3 février 2025, vous aurez le droit à 25 bons de Capital, ainsi que le chapeau de Manteca bleu. Voici les autres récompenses hebdomadaires offertes si vous remplissez les critères décrits.

Récompenses

7 au 13 janvier 2025 : Terminez n'importe quel évènement du mode exploration pour recevoir une récompense pour une personnalisation de personnage gratuite

: Terminez n'importe quel évènement du mode exploration pour recevoir une récompense pour une personnalisation de personnage gratuite 14 au 20 janvier 2025 : découvrez trois objets à collectionner pour recevoir une récompense pour la carte au trésor de Lake Isabella

: découvrez trois objets à collectionner pour recevoir une récompense pour la carte au trésor de Lake Isabella 21 au 27 janvier 2025 : montez cinq fois de rang ou atteignez le rang 20 en tant que collectionneur pour recevoir les demi-jambières en peau grises

28 janvier au 3 février 2025 : Terminez tous les défis quotidiens de collectionneur deux jours de suite pour recevoir la veste Macbay grise

Tenue gratuite

Rockstar Games s'est associé avec le YouTubeur Brute*VS pour la nouvelle tenue gratuite de Red Dead Online. Un ensemble composé d'un chapeau de parieur, d'une veste en laine de mouton, d'une surchemise à col (homme), d'un chemisier à col large (femme), de gants d'ouvrier, d'un pantalon d'équitation matelassé, de jambières Alvarado et de bottes Tornado.

Promotions

La mise à jour Prix du Sang du multijoueur de Red Dead Redemption 2 casse aussi les prix sur différents accessoires et équipements.

-5 lingots d'or sur le sac de collectionneur

Tous les objets de collection pour tous niveaux de collectionneur (-40%)

Les chevaux bretons et mustangs (-40%)

Fusils de précision (-40%)

Pistolets et personnalisation du style (-40%)

Poncho torras (-40%)

Bandoulières (-40%)

Tenues Clelland, Dedham, Haraway et Zapatero (-25%)

Sacoche de collection (-5 lingots d'or)

Source : Rockstar Games.