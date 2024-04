Tout se passait bien pour Red Dead Redemption... jusqu'à la sortie du remake complètement loupé. Son prix, au regard de l'absence d'améliorations, a mis la communauté en ébullition. Et ça s'est empiré lorsque le patron de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a estimé que les gens en avaient pour leur argent. Depuis la société a rétropédalé en partie puisqu'une mise à jour 60fps est sortie... sauf sur les plateformes d'ancienne génération. En parallèle de cette version, les équipes de R* maintiennent en vie l'un des épisodes de la franchise malgré tout ce qui a pu être dit.

Ce jeu Red Dead enterré s'offre quelques sursauts

Rockstar Games a la pression pour délivrer GTA 6 dans les temps, et répondre voire même dépasser les attentes les plus folles des joueuses et des joueurs. D'ailleurs pour être certain que tous les développeurs aillent dans la même direction, le studio aurait mis plusieurs projets en suspens. Red Dead Online en a fait les frais qu'il est officiellement mort le 13 juillet 2022. Plus aucune mise à jour majeure n'est dans les tuyaux, mais finalement, R* procède à des ajouts mineurs à un rythme régulier. Pour avril 2024, le jeu multijoueur organise des événements pour le mode Exploration, quadruple le gain d'XP durant tout le mois et triple les dollars RDO récoltés, permet de voyager gratuitement et plus encore.

Jusqu'en 29 avril 2024, vous pouvez rapidement monter de niveau dans Red Dead Online grâce à un boost des points d'expériences dans les « missions par télégramme » et de vos RDO$. Pour cela, rendez-vous au bureau de poste ou à votre camp afin de remplir une quête de cette catégorie et d'empocher le magot. « De plus, accomplissez n'importe quelle mission par télégramme Un nouvel employeur pour gagner la carte au trésor de Tumbleweed Nord » (via Rockstar Games). Et c'est également valable pour les tâches « Une terre d'opportunités » où l'on doit venir au secours de la veuve Jessica LeClerk.

Si vous n'êtes pas rassasiés, le double d'or et d'XP de carte de compétence vous attendent dans « Appel aux armes ». Celles et ceux qui viendront à bout de la 10ème vague pourront s'équiper d'un gilet Ortega rouge et orange pour reprendre leur périple dans l'Ouest sauvage. Ce n'est pas suffisant ? Obtenez également le double d'expérience et d'argent par le biais des « séries à la une » de Red Dead Online :

2 au 8 avril 2024 : Tous aux abris extrême

9 au 15 avril 2024 : série extrême New Austin

16 au 22 avril 2024 : série confrontation extrême

23 au 29 avril 2024 : série pro extrême

Crédits : Rockstar Games.

Des récompenses en veux-tu en voilà pour Red Dead Online

Vous n'avez pas assez de tout votre or et XP ? Ne partez pas, Red Dead Online a encore des cadeaux, mais comme pour les « séries à la une », il y a des dates bien spécifiques à respecter. Par exemple, voici les bonus offerts dans le cadre des défis à la semaine et pour le mois d'avril 2024.

Récompenses pour les challenges hebdomadaires

2 au 8 avril 2024 : gants en fourrure rouge et orange

9 au 15 avril 2024 : offre de -40 % sur une amélioration de carte de compétences

16 au 22 avril 2024 : demi-jambières en peau noires

23 au 29 avril 2024 : 3 bouteilles incendiaires et 3 bouteilles d'alcool de contrebande toxique

Récompenses pour les challenges mensuels

Réaliser trois défis par jour, selon votre choix, permet de recevoir une offre pour une remise de 40% sur un manteau, 5000 points XP et des cigarettes de qualité

Une modification d'arme octroie 50 munitions pour la carabine, et 50 autres « haute vélocité » pour le fusil

Fabriquer un objet pour avoir une promo de 50% sur le revolver de la navy

Une tenue gratuite et des nouveautés pour le multijoueur RDR

Envie d'une nouvelle tenue pour aller vous occuper des autres cowboys de Red Dead Online ? C'est possible sous réserve d'aller feuilleter le catalogue Wheeler, Rawnson & Co. avant le 29 avril prochain, ou de rendre visite à divers tailleurs. En faisant cela, vous repartirez avec tous les items suivants... gratuitement !

Chapeau de parieur

Bandana court

Redingote classique

Surchemise ordinaire (homme), chemisier Iniesta (femme)

Double cartouchière Salizzo

Gilet Valdez (femme), gilet Lancer (homme)

Gants en cuir

Pantalon de ville à revers

Bottes Roper usées

Enfin, Rockstar Games en a profité pour améliorer Red Dead Online en le débarrassant de certains bugs, et en désactivant le chat vocal par défaut.

Notre dernière mise à jour mettait l'accent sur la maintenance et a résolu un certain nombre de problèmes liés à la sécurité et à la stabilité de Red Dead Online, ainsi que des bugs qui bloquaient les joueurs lorsqu'ils entraient dans les écuries ou qui les empêchaient d'appeler leurs chevaux ou leurs chariots. Également, le chat vocal est désormais désactivé par défaut. Via Rockstar Games.