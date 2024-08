Vous pouvez anticiper vos vacances pour GTA 6. Le jeu a confirmé sa sortie en automne 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S. Une information réellement officiellement puisqu'elle a été donnée par Take-Two lors des résultats du premier trimestre de l'année fiscale 2025. Au cours de cet appel avec les investisseurs, la maison-mère de Rockstar Games a également révélé que Red Dead Redemption 2 s'est écoulée à 2 millions d'unités en plus. Soit un total de 65 millions d'exemplaires, rien que pour cette suite, tandis que la licence a atteint les 91 millions de jeux.

Take Two Interactive fait une annonce pour les cowboys virtuels

Durant son bilan financier, Take Two Interactive s'est dit satisfait de GTA Online et même de Red Dead Online qui a été arrêté volontairement en 2022 déjà. La société a été claire : inutile d'espérer que des développeurs travaillent sur de gros DLC voire des extensions, c'est fini. Toutefois, une partie des équipes de Rockstar maintiennent en vie le multijoueur chez les cowboys avec des événements, des sessions de double XP etc. Et Take Two est tellement content que ce type de contenus gratuits vont continuer à être offerts chaque mois. Ca ne mange pas de pain et ça suffit visiblement pour garder une base de joueuses et joueurs.

Et il y a d'ailleurs des nouveautés qui vont s'étendre jusqu'en septembre prochain « Partez à la recherche d'objets rares à collectionner pour madame Nazar, qui vous dédommagera généreusement pour vos efforts avec une multitude de bonus et de récompenses tout le mois durant dans Red Dead Online. Madame Nazar est d'humeur particulièrement généreuse : les collectionneurs profiteront de RDO$ et d'XP triplés pour les ventes de séries d'objets à collectionner. De plus, parcourez l'Ouest sauvage en quête d'évènements du mode exploration pour les collectionneurs, qui rapportent des RDO$ et de l'XP triplés jusqu'au 2 septembre » détaille le site de Rockstar Games.

Si vous voulez plus de dollars Red Dead Online ou des points d'expérience, vous savez ce que vous avez à faire. Mais les RDO$ et l'XP sont également doublés, jusqu'au 2 septembre, dans les séries à la une.

30 juillet au 5 août 2024 : série de fusillades en équipe extrême

: série de fusillades en équipe extrême 6 au 12 août 2024 : série explosive

: série explosive 13 au 19 août 2024 : série Dernier survivant extrême

: série Dernier survivant extrême 20 au 26 août 2024 : série Blackwater

: série Blackwater 27 août au 2 septembre 2024 : série élimination

Toujours plus de contenus gratuits pour Red Dead Online

Tous les collectionneurs qui parviendront à décrocher trois objets à collectionner pourront obtenir des récompenses dans Red Dead Online.

30 juillet au 5 août 2024 : 3 flèches explosives et 20 plombs incendiaires pour fusil à pompe

: 3 flèches explosives et 20 plombs incendiaires pour fusil à pompe 6 au 12 août 2024 : une offre de -40 % sur un objet de rôle établi ou distingué pour collectionneur

: une offre de -40 % sur un objet de rôle établi ou distingué pour collectionneur 13 au 19 août 2024 : la carte au trésor de Bluewater Marsh

: la carte au trésor de Bluewater Marsh 20 au 26 août 2024 : un chapeau en alligator noir

: un chapeau en alligator noir 27 août au 2 septembre 2024 : une double cartouchière Carbow gris clair

En cas de réussite des défis quotidiens pendant trois jours consécutifs, les joueuses et joueurs de Red Dead Online peuvent repartir avec une veste Macbay noire, un fossile et une carte de collectionneur des fleurs sauvages d'Amérique. D'autres bonus pour refaire votre garde-robe seront aussi distribués, à la condition de donner un peu de votre personne.

Un bandana à motifs noir : jouer à Red Dead Online ce mois-ci

: jouer à Red Dead Online ce mois-ci Un chapeau avec gardénia violet : terminer une manche des événements du mode Exploration Rien ne se perd ou Œuf de condor

: terminer une manche des événements du mode Exploration Rien ne se perd ou Œuf de condor Une interaction gratuite : relever les défis pendant trois jours d'affilée

Des habits comme les jambières Griffith, la jupe relevée, le poncho Prieto, les bottines d'archerie, la veste Charro et le corset Chambliss sont de retour dans les boutiques jusqu'au 2 septembre. Enfin, une tenue inspirée par la communauté, « Explorateur de la Jungle », est disponible.

