Ready or Not a une excellente nouvelle pour tous les joueurs Steam. Le FPS ultra populaire passe la seconde et ça promet du très lourd ! Prêt à partir en mission ?

Ready or Not fait partie de ces jeux qui ont cartonné très rapidement sur Steam dès le lancement de leur accès anticipé. Une popularité qu’il a réussi à obtenir grâce à une prise de risque, celle de proposer un FPS ultra immersif, au bord de la simulation, nous mettant dans la peau de forces spéciales devant réussir des missions particulièrement difficiles en utilisant des scénarios crédibles et réalistes.

Prise d’otages, attaque terroriste, forcené… le choix est large. Ready or Not s’est rapidement fait une place dans le top des ventes Steam et a fait les soirées d’un grand nombre de joueurs et/ou de viewers sur Twitch. Le studio VOID Interactive a profité de la cérémonie annuelle des Game Awards pour faire une énorme annonce concernant son jeu. Il est enfin prêt.

Ready or Not débarque enfin en version 1.0 sur Steam

Oui, Ready or Not sort enfin de l'accès anticipé et débarque en version 1.0 avec une ultime mise à jour le 13 décembre prochain. Dans quelques jours donc, le jeu sera enfin terminé (ou presque puisqu’il aura bien sûr le droit à de nombreuses autres mises à jour). Comme l’indique le studio, au lancement, Ready or Not comprendra :

Le mode Commandant : une expérience immersive complète en solo offrant un aperçu des choix difficiles qui se présentent aux agents des équipes du SWAT.

18 missions en solo ou en coopération en ligne, jusqu’à cinq joueurs, allant des prises d’otages aux alertes à la bombe et bien plus encore.

Des dizaines d’options pour personnaliser l’équipe du SWAT des joueurs, allant des protections aux armes, en passant par les tenues et plus encore.

Un gameplay tactique immersif offrant une flexibilité totale lors des interventions, où les joueurs utiliseront des équipements fidèles à ceux utilisés par les équipes du SWAT sur le terrain.

Pour rappel, le jeu est jouable seul ou en coopération et c’est d’ailleurs cette seconde option qu’on vous conseille grandement d’essayer. Et qui dit lancement et nouvelle version dit aussi nouveau tarif. Ready or Not étant désormais un jeu complet et entier, il vous en coûtera la bagatelle de 50€ sur Steam. Pour l’heure, aucune autre plateforme ne semble être visée par le soft.