Si Razer est connu pour ses accessoires et périphériques pour PC, le constructeur s'échine aussi à proposer aux joueurs consoles du matériel de qualité. À l'image de la manette Wolverine V2 Chroma pour Xbox et du casque Kaira Pro pour PlayStation.

Razer pense évidemment au PC mais depuis quelques années, le constructeur souhaite aussi proposer toute une gamme de produits de qualité pour consoles. Histoire de profiter aussi du savoir faire du constructeur dans son salon. Parmi ces produits le pad Razer Wolverine V2 Chroma.

Razer Wolverine V2 Chroma : La manette qui vous fera oublier votre pad Xbox

Si vous êtes possesseur d'une Xbox One ou d'une Xbox Series (ou même d'un PC) alors très clairement la Wolverine V2 Chroma est faite pour vous. Disponible en noir ou blanc selon votre goût, Razer a fait le choix d'un design et de matériaux de qualité, aussi bien dans son châssis que dans son utilisation. On notera par exemple une activation hyper-réactive et un toucher agréable pour les boutons d’action et la croix directionnelle, qui profitent de la technologie méca-tactile Razer. Une technologie très proche de celle qui équipe déjà certains claviers et souris du constructeur. Un savoir-faire et des années d'expérience donc.

La manette se dote d’un cycle de vie de 3 millions de frappes pour une très grande durabilité et possède une distance d’activation de 0,65 mm (soit une distance 35 % plus courte que celle des manettes à membrane classique). Résultat ? Une manette beaucoup plus réactive et parfaite pour les jeux dont il est essentiel d'être toujours sur ses gardes.

Avec des titres comme Elden Ring où l'exigence et les réflexes sont de mise, ce type de manette vous offre un confort supplémentaire indéniable. Elle peut être aussi une bonne alternative au clavier et à la souris dans certains jeux de ce type sur PC.

Dotée de 4 gâchettes supplémentaires et 2 boutons-poussoirs, la manette est en plus entièrement configurable grâce au logiciel Razer Controller Setup for Xbox. Cerise sur le gâteau, des capuchons de sticks interchangeables sont vendus avec pour changer à la volée selon votre style de jeu ou simplement vos préférences.

Toujours dans la personnalisation, vous pouvez aussi transformer la couleur de votre manette grâce au système Chroma en réglant les effets d’éclairage, etc. Razer souhaite vraiment que vous laissiez libre cours à votre imagination.

Razer Kaira Pro : Le casque PlayStation pour ne rien rater

Le Razer Kaira Pro est un casque pour PlayStation 4 et PlayStation 5 mais aussi pour PC et mobiles selon vos préférences d'usage. Entièrement sans fil, le périphérique profite de ce qui se fait de mieux chez le constructeur. Une fois encore grâce à une technologie maison Razer pour marquer la différence avec la concurrence. Son nom ? Razer HyperSense qui permet d'apporter à votre expérience des vibrations naturelles et réalistes grâce à un traitement du son en temps réel. Cela fonctionne aussi bien en jeu que sur une musique ou sur un film.

Bref, une technologie haptique intelligente grâce à des haut-parleurs haptiques L5 et un traitement du moindre signal numérique. Pour le rendu sonore strico-sensu, Razer a fait le choix de haut-parleurs en titane de 50mm permettant de régler individuellement les hautes, moyennes et basses fréquences audio. Il en résulte une immersion totale et surtout un respect du son originel.

Qu'il s'agisse de la technologie haptique ou du rendu sonore, c'est un casque idéal pour être en immersion parfaite dans un jeu comme Grand Turismo 7. Imaginez un peu ce casque vibrer au son du moteur et respectant les belles mécaniques des nombreuses voitures disponibles en jeu.

Que serait un casque gaming sans micro ? Razer pense une nouvelle fois au meilleur avec un micro supercardioide et sa technologie HyperClear. L'avantage de la technologie est dans son nom. C'est en effet un micro avec une voix "hyper claire" que vous avez là, notamment à l'aide d'une excellente suppression du bruit environnant et une très bonne isolation de votre voix. Le tout s'accompagne d'un contrôle minutieux de l’équilibre jeu/chat pour des niveaux audio optimaux.

Enfin le casque profite de la technologie Razer SmartSwitch. Lorsque vous utilisez le Kaira Pro avec le dongle USB-C, les appels provenant d’un appareil Bluetooth connecté passeront automatiquement par le casque. Vous pourrez donc répondre à un appel important en plein jeu ou en plein film (par exemple).