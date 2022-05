Le nouveau Blade 15 a de quoi étonner surtout grâce à son écran à savoir disons le tout de suite un modèle OLED QHD 240Hz (2560 × 1440). Evidemment pour bien faire on a aussi un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms. Ce nouvel écran OLED peut atteindre une luminosité de 400 nits et comprend jusqu’à 100% de couleurs DCI-P3. Razer promet une image nette et claire aussi bien pour le jeu vidéo que pour l’édition de photos et de vidéo. Bref un écran bon pour toute utilisation.

Une configuration costaude pour ce nouveau Razer

Clairement Razer a fait le choix de la puissance avec un processeur Intel Core i9-12900H de 12e génération et à une carte graphique NVIDIA RTX 3070 Ti. Pour accompagner le tout 32 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To, avec un emplacement de M.2 supplémentaire, pour bénéficier de plus d’espace.

Pas de gros changements pour le reste

Coté design pas de gros changements par rapport à l'ancien modèle, en effet comme pour le reste de la gamme Blade, il dispose aussi du fameux châssis en aluminium fraisé CNC. Pour la connectivité on peut compter sur du Thunderbolt 4, de l'USB-C, de l'USB-A, un lecteur de cartes SD et un port HDMI. Notons aussi qu'il est compatible Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Le Blade 15 OLED 240Hz sera disponible à partir du 4ème semestre 2022 sur Razer.com et chez d'autres revendeurs.

Plusieurs versions seront disponibles à des prix allant de de 2499 euros à 3999 euros. Autant dire qu'il va falloir avoir un beau porte feuille.