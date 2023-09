Le casque gaming est devenu depuis de nombreuses années une composante essentielle d'une bonne configuration pour jouer aux jeux vidéo. Les constructeurs ne cessent d’innover pour proposer des expériences mémorables aux joueurs. C’est le cas de Razer et sa technologie Razer HyperSense, dont nous allons vous expliquer le fonctionnement et le bénéfice qu’elle apporte.

Razer c'est l'un des spécialises des périphériques destinés aux joueurs ainsi que les logiciels de jeu. Depuis sa création, l'entreprise Sino-américaine n'a eu de cesse de vouloir intégrer de belles évolutions technologiques dans ses produits, notamment dans ses casques audio. Souvent négligé par les joueurs, le casque est pourtant ce qui va permettre de renforcer votre immersion dans un jeu vidéo. Sa qualité est aussi importante que la fluidité et la réactivité de votre souris et de votre clavier.

En parlant de casques, l'entreprise a justement gagné en notoriété ces dernières années grâce à des produits innovants et de grande qualité. À titre d'exemple, les modèles Razer Kaira Pro HyperSpeed pour PS5 et le Razer Kraken V3 Pro HyperSense pour PC sont équipés de la fameuse technologie HyperSense. Un système innovant qui devient rapidement indispensable une fois adopté tant il permet véritablement de transcender la simple écoute, surtout dans un jeu vidéo. C'est l'une des plus belles avancées du constructeur ces dernières années.

La technologie HyperSense, c'est quoi ?

La technologie HyperSense de Razer est conçue pour offrir une expérience haptique avancée aux utilisateurs. Son objectif principal est de fournir une immersion tactile synchronisée avec les éléments audio du jeu ou du contenu multimédia en cours. En résumé, HyperSense convertit les signaux audio en vibrations que l'utilisateur peut physiquement sentir. Imaginez-vous jouant au dernier Call of Duty Modern Warfare 2 ou à Starfield. Au cœur d'une scène d'action, vous percevez des bruits d'explosions ou le crissement des pneus des voitures ou encore le décollage de votre vaisseau. Et si, en plus d'entendre ces sons, vous pouviez également les "ressentir" ? Comme une immersion totale dans l'action.

Eh bien la technologie HyperSense de Razer offre cette expérience, tant pour les jeux vidéo que pour la musique. Ce qui distingue vraiment de la concurrence, c'est sa capacité à intégrer des signaux audio environnementaux et plus immédiats autour d'un personnage de jeu, pour offrir une immersion à 360 degrés. Les balles sifflent tout près de vos oreilles alors que vous tentez une acrobatie dans Spider-Man et les jeux de simulation prennent une tout autre envergure. Mention spéciale pour les jeux d’horreur, l’immersion atteint de nouveaux sommets et l’expérience devient alors vraiment terrifiante ! Ça n'a l'air de rien, mais c'est un énorme avantage. Pour l'immersion dans un jeu solo et pour la victoire dans un jeu multijoueur. Eric Vezzoli, PDG d'Interhaptics derrière la technologie déclare à ce propos :

Une excellente haptique dans les jeux améliore l'immersion, l'engagement et la rétention des joueurs.

Plutôt que de simplement entendre une explosion, votre casque vibrera alors pour vous faire sentir cette détonation. C'est comme une petite alerte que votre équipement vous envoie pour signaler : "Hey, il se passe quelque chose d'important dans ton jeu !". Suite à l'acquisition de l'entreprise française Interhaptics en 2022, Razer a clairement l'intention de continuer à innover sérieusement dans ce secteur. Ils mettent ainsi à disposition des outils sans frais pour encourager les développeurs à intégrer ces effets haptiques dans leurs jeux. Lors de la GDC 2023, Interhaptics a annoncé l’arrivée du kit de développement des haptiques directionnelles HD, conçues pour le casque Razer Kraken V3.

Cette innovation représente une avancée majeure et promet une immersion accrue pour des expériences en jeu mémorables ! Les développeurs ont désormais la possibilité de créer et méticuleusement ajuster les effets haptiques, de sorte qu’ils aient l’air plus authentiques et mieux identifiables dans l’espace qui entoure le joueur. Avec cette technologie avancée, non seulement le joueur pourra identifier la source de l’explosion, mais il pourra aussi en jauger son intensité et son impact sur la scène qui l’entoure. Ces signaux haptiques HD plus nuancés transportent les joueurs au cœur de l'action, offrant un niveau d'immersion inégalé et plus de crédibilité à l’action se déroule sous les yeux du joueur. Cela fait vraiment partie des technologies qui vont façon le monde du gaming de demain.

Le magnifique Razer Kraken V3 Pro HyperSense

Deux casques Razer qui vont dans ce sens

Si vous souhaitez pleinement bénéficier de cette technologie et offrir un renouveau à votre expérience auditive, le Razer Kaira Pro HyperSpeed est incontestablement l'un des meilleurs casques pour PS5 actuellement. Outre son design harmonieux avec les couleurs de la console nouvelle génération, il affiche d'excellentes performances sonores, en partie grâce à l'HyperSense. Le périphérique se paye même le luxe d'être très confortable, notamment avec deux superbes oreillettes dotées d'une grande mousse à mémoire de forme. Un plaisir pour le crâne. Au-delà du jeu vidéo, c'est aussi un outil parfait pour percevoir la moindre subtilité dans un film, une série ou un morceau de musique.

Si vous êtes plutôt PC, Razer Kraken V3 Pro HyperSense est tout indiqué. Avec son design noir soigné et élégant, il profite aussi de l'irremplaçable RGB pour égayer un peu l'ensemble. Au-delà de ces aspects physiques et effets visuels, le casque délivre une prestation sonore extrêmement convaincante avec un son clair et précis. Le système de vibration ajoute une touche qui permet de clairement le distinguer des autres. En deux mots : un plaisir. Ce sont des produits haut de gamme qui se hissent très facilement sur le podium des meilleurs casques gaming. Cerise sur le gâteau, vous pouvez utiliser le duo sur un grand ensemble de supports, au-delà de la PS5 et du PC, comme la Nintendo Switch, la Xbox Series ou même tout simplement votre smartphone.