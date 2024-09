Vous rêvez de retrouver l'univers coloré et enjoué de Rayman ? Votre souhait est exaucé ! Mais ce n'est pas forcément de la façon dont vous l'avez imaginé. Car il ne s'agit pas d'un nouveau jeu vidéo, mais d'un jeu de société qui connaît déjà un grand succès. On vous explique tout.

Un nouveau jeu Rayman

Surprise ! Le jeu de société officiel Rayman a explosé tous les records sur Kickstarter, atteignant un financement quatre fois supérieur à l'objectif initial. Soit 141 013€ pour le moment contre 33 000 euros demandés. Ce jeu de plateau, fidèle à l'esprit de la célèbre franchise vidéoludique, propose une expérience de jeu dynamique et immersive. Que vous soyez un joueur solo ou que vous préfériez jouer en groupe (jusqu'à six personnes), vous serez transporté dans l'univers féérique de Rayman.

Les fans les plus passionnés seront ravis d'apprendre que de nombreuses extensions et figurines exclusives sont proposées en précommande. Des jetons en bois aux skins alternatifs pour les personnages, en passant par des versions plus grandes des figurines, il y en a pour tous les goûts. Et ce n'est pas tout. De nouvelles surprises sont régulièrement dévoilées au fil de la campagne Kickstarter, comme de nouveaux personnages ou des boss emblématiques.

La sortie du jeu de société Rayman est prévue pour mi-2025. Les premiers contributeurs de Kickstarter auront le privilège de recevoir leur jeu en avant-première. De quoi donner leurs avis avant la mise à disposition pour tout le monde. Reste à voir si ce type d'expérience suffira à convaincre les fans qui s'attendent absolument à un tout nouvel épisode en jeu vidéo.

Source : Kickstarter