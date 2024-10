Rayman est sûrement l’un des personnages les plus appréciés parmi les licences d’Ubisoft. Et justement, tout porte à croire que le héros sans bras ni jambes est enfin de retour.

Rayman, le héros sans bras ni jambes d'Ubisoft, pourrait bien faire son grand retour. Après plus de dix ans d'absence, le célèbre personnage semble prêt à reprendre du service. Les fans attendaient des nouvelles, et il semble que quelque chose se trame en coulisses. Que se passe t-il exactement ?

Rayman, une icône prête à revenir ?

Le dernier jeu majeur de la série, Rayman Legends, est sorti en 2013. Depuis, plus rien, à part quelques apparitions dans des contenus additionnels comme le DLC de Mario + Les Lapins Crétins : Sparks of Hope. Mais selon plusieurs sources, un remake du premier Rayman, sorti en 1995, est en cours de développement. Ce projet, baptisé Project Steambot, serait déjà en bonne voie. Une partie de l’équipe qui travaillait sur Prince of Persia: The Lost Crown aurait été réaffectée à ce remake après l'annulation d'une suite pour ce jeu. Entre-temps, Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan ont confirmé par mail à Kotaku que les studios étaient en train "d'explorer une nouvelle phase" pour la franchise. Pas de confirmation de remake donc, mais une bonne nouvelle pour la licence.

Un retour sous forme de remake permettrait à Rayman de revenir en douceur, tout en profitant des dernières avancées technologiques. Si ce remake devient réalité, il pourrait bien raviver l'intérêt des anciens fans tout en séduisant de nouveaux joueurs.

Michel Ancel, un retour discret mais controversé

Autre élément clé de ce projet : Michel Ancel, le créateur original de Rayman, est impliqué en tant que consultant. Ancel avait quitté Ubisoft en 2020, suite à des accusations de management toxique. Bien que ces allégations soient restées en suspens, son retour, même limité, ne passe pas inaperçu. Certains développeurs restent méfiants à son égard, d’autant que la façon dont Ubisoft a géré cette affaire à l'époque est encore critiquée en interne.

Néanmoins, Ubisoft semble vouloir s'assurer que le projet reste fidèle à l'univers de Rayman, ce qui explique l'implication d'Ancel. La question reste de savoir à quel point il influencera le développement.

Même si un remake n’est pas un nouveau jeu à proprement parler, il pourrait représenter une grande étape pour Rayman. Le premier jeu de la série, sorti sur PlayStation 1, avait marqué toute une génération de joueurs. Le moderniser pour les consoles actuelles pourrait offrir une expérience aussi captivante que nostalgique.

Source : Kotaku