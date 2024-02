Ravenswatch était présent lors de la Nacon Connect de cette fin février 2024, et il avait en prime une excellente nouvelle pour ses fans ! Cette pépite indé va prendre du galon et compte bien passer à l'étape suivante.

Sortie en early access il y a un petit moment déjà, et toujours disponible sur Steam, Ravenswatch a une excellente nouvelle ! Le jeu a donc profité du Nacon Connect de ce soir pour venir faire un petit coucou, se montrer encore un peu et nous faire une annonce de taille.

Ravenswatch a une très bonne nouvelle !

Développé par les papas du très très bon Curse of the Dead Gods, Ravenswatch est une petite pépite dans son genre. Addictif, doté d’une direction artistique particulièrement efficace et d’un gameplay prenant, le soft est un mélange singulier de dark fantasy, de hack’n slash teinté de roguelite et de plusieurs contes et légendes. Vous y incarnez d’illustres personnages comme Le Petit Chaperon Rouge, la Reine des Neiges ou encore Beowulf et Gepetto (oui, le papa de Pinocchio).

Des héros tous drastiquement différents et qui s’allient pour combattre le mal dans le monde de Reverie. Jouable seul ou en coopération, Ravenswatch a su, au fil des mises à jour, se garnir de contenu. Depuis le lancement de son early access, le jeu a accueilli de nouveaux personnages jouables, de nouveaux actes et des environnements flambants neufs, accompagnés de leur lot d’ennemis endémiques, ça va de soi. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas encore fini puisqu'une grosse mise à jour gratuite arrive prochainement et ouvrira un nouvel arc : Phantom of Avalon avec en guest : le Cavalier sans tête !

Désormais, il est temps pour le jeu de voler de ses propres ailes pour de bon. Oui, Ravenswatch nous annonce sa sortie d’early access ! Le jeu passera en version 1.0 dès le 11 avril prochain, toujours sur Steam. Si une sortie consoles pourrait bien voir le jour, rien n’a pour le moment filtré à ce sujet, pourtant, beaucoup de joueurs n’attendent que ça pour tenter l’expérience !