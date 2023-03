Ravenswatch a profité du Nacon Connect pour se montrer une nouvelle fois et détailler son gameplay. Cerise sur le gâteau, on a enfin une date de sortie !

Après Space Run, et surtout l’excellent Curse of the Dead God, un roguelike à la direction artistique atypique, le studio Passtech Games revient avec Ravenswatch. Un nouveau roguelike qui opte lui aussi pour une direction artistique singulière, mais qui, au lieu de mettre les dieus à genoux, compte malmener les contes et légendes les plus populaires.

Ravenswatch recrute Aladdin, la Reine des Neiges et le petit Chaperon Rouge

Ravenswatch nous proposera en effet d’incarner des personnages fantastiques et légendaires comme Beowulf, Mélusine, le petit Chaperon Rouge, le Joueur de flûte (de Hamelin), Aladdin ou encore la Reine des Neiges. Pas question de chanter toutefois puisque la reine de glace, comme tous ses acolytes, préférera ici décimer des hordes entières de créatures issues elles aussi des contes de fée.

Roguelike oblige, Ravenswatch promet d’être difficile et récompensera chaque partie, plus ou moins réussie, par des objets puissants afin d’améliorer nos héros. D’ailleurs, chaque personnage jouable disposera de ses propres caractéristiques et compétences. La Reine des Neiges sera par exemple très efficace pour décimer les rangs ennemis dans de larges zones et effectuer quelques contrôles de foule là où Beowulf rentrera dans la mêlée pour faire parler sa lame. Le petit Chaperon Rouge quant à elle pourra faire appel à son côté bestial pour se renforcer et faire le ménage.

Cerise sur le gâteau, le jeu sera jouable en coopération jusqu’à 4 joueurs. Ce qui est relativement rare pour les roguelikes dans le genre.

Une date de sortie ?

Si le jeu n’a pas encore de date de sortie définitive, Ravenswatch vient d’annoncer qu’il sera disponible en early access sur Steam dès le 6 avril prochain.

De nombreuses mises à jour sont attendues notamment de nouveaux personnages et une tonne d’objets. Le jeu sortira plus tard en version 1.0 sur PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4 et Xbox One.