Ratchet et Clank Rift est le prochain gros jeu Playstation à arriver sur PC et forcément en terme technique ça s'annonce très lourd. Même si cette version fait mentir PlayStation au passage.

En juin 2021 nous pouvions découvrir en grande pompe un certain Ratchet et Clank Rift Apart qui était une belle claque visuelle pour les joueurs PlayStation 5. À l'époque Sony et le directeur créatif du jeu Marcus Smith, travaillant chez Insomniac Games, n'avaient pas hésité à faire des déclarations grandiloquentes pour vanter les mérites du jeu et de la PS5. On se souvient notamment de cette phrase choc qui disait :

Ratchet & Clank : Rift Apart est un jeu qui utilise les dimensions et les failles dimensionnelles, ce qui n'aurait pas été possible sans le SSD incroyablement rapide de la PlayStation 5.

Or ce jour, nous pouvons découvrir les configurations nécessaires pour faire tourner le jeu sur PC. Et force est de constater... que le SSD est totalement absent des obligations. Amusant non ?

Ratchet et Clank Rift Apart, les configurations PC

Voici le tableau des spécifications. Comme pour Marvel's Spider-Man, le studio ne fait pas semblant pour aider le joueur à se préparer. On découvre le minimum, le recommandé, le réglage haut, Amazin Ray Tracing et même Ultimate Ray Tracing. Le SSD est totalement absent du réglage minimum comme quoi la PS5 n'avait pas spécialement besoin de son stockage nouvelle génération pour faire fonctionner le jeu.

En attendant le lancement le 26 juillet prochain, le studio de développement nous fait de belles promesses sur les technologies embarquées dans son portage. En effet, on sait déjà que l'on pourra profiter du Nvidia DLSS 3, AMD FSR 2 et Intel XeSS ainsi que la technologie maison d’Insomniac Games d’injection temporelle IGTI utilisée sur la version console. Evidemment pour jouir du jeu dans les meilleures conditions, il faut du très lourd à savoir une RTX 4080 et un processeur Intel i7 12700K ainsi que 32 Go de RAM. Il fallait s'y attendre.

Ratchet et Clank Rift Apart c'est quoi ?

Pour les joueurs PC qui n'ont jamais touché à ce titre, il s'agit d'un jeu vidéo de plates-formes et de tir en vue à la troisième personne. Ratchet and Clank : Rift Apart se déroule dans un univers de science-fiction futuriste. Ratchet et Clank, comme dans les précédents épisodes de la série sont les protagonistes. Ils voyagent de planète en planète à bord d'un vaisseau spatial. Cet opus prend pour cadre la galaxie de Polaris, ayant déjà servi de décor pour certains épisodes antérieurs et dans ce titre il est aussi beaucoup question de dimension parallèle façon Multiverse.