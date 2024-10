Après Marvel's Spider-Man 2, Ratchet and Clank: Rift Apart s'offre une nouvelle mise à jour qui devrait plaire aux acheteurs de PS5 Pro. Mais pas seulement.

Le très bon Marvel's Spider-Man 2 a reçu une mise à jour 1.004.000 qui vise à préparer le terrain pour la PS5 Pro. Grâce à cette update, le jeu sera compatible avec deux nouveaux modes graphiques spécialement élaborés pour la console. Il n'y aura plus de compromis entre la fidélité visuelle et la fluidité, sauf si vous optez pour le mode le plus avancé en matière de ray-tracing qui offre également un trafic et une population denses etc. Insomniac Games fait d'une pierre deux coups et met également à jour Ratchet & Clank Rift Apart.

Ratchet & Clank Rift Apart bientôt plus beau que jamais

Cela fait deux ans que Ratchet & Clank: Rift Apart n'avait pas reçu de mises à jour. Le jeu est cependant revenu plus flamboyant que jamais dans sa version PC. Un portage réussi que l'on peut donc conseiller à toutes celles et ceux qui cherchent un titre d'aventure plateformer 3D à l'ancienne et de qualité. Si Insomniac Games avait abandonné le suivi, un nouveau patch 1.005 est disponible. « La version 1.005 de Ratchet & Clank : Rift Apart ajoute la prise en charge de la PlayStation 5 Pro. Elle inclut notamment de nouveaux modes et options graphiques » indique le studio sur son site officiel.

Comme pour Marvel's Spider-Man 2, cela permet aux futurs utilisateurs de PS5 Pro de choisir entre un nouveau mode « Performance Pro » pour avoir un jeu à 60fps avec la qualité d'image du mode fidélité STANDARD avec le ray-tracing activé, ou le « Fidelity Pro » à 30fps avec des effets ray-tracing supplémentaires, ainsi qu'une densité des piétons et du trafic plus importante. Le niveau de détails au niveau des cheveux, en l'occurence des poils des héros, est aussi plus élevé. Si vous n'avez pas l'intention d'acquérir une PS5 Pro de sitôt, sachez que Ratchet & Clank : Rift Apart corrige également un problème sur Corson V où l'effet mouillé de la fourrure de notre héros était incorrect.

Les nouveautés du patch 1.005 sur PS5 et PS5 Pro

Ajout du mode « Performance Pro » sur PS5 Pro 60fps Fidélité graphique au niveau « Fidélité PS5 » grâce au PSSR Toutes les fonctionnalités ray-tracing activées (reflets, eau, sur les fenêtres à l'intérieur)

Ajout du mode « Fidélité Pro » sur PS5 Pro 30fps Nouvelles fonctionnalités ray-tracing pour avoir des ombres réalistes générées par la lumière du soleil, ajuster les reflets ray-tracés ou encore améliorer l'éclairage ambiant afin de donner plus de profondeur aux scènes Possibilité d'avoir avoir un framerate plus élevé si vous avez un écran 120hz qui prend en charge le VRR

Correction de l'absence d'humidité de la fourrure dans certaines cinématiques sur Corson V (PS5). Un problème introduit avec le patch précédent

Crédits : Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games.

Source : Insomniac Games.